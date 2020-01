Eksperci: w Polsce działa 72 inwestorów z Japonii

W naszym kraju działa 72 inwestorów z Japonii - wskazali PAP eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tylko w 2019 r. wartość inwestycji Kraju Kwitnącej Wiśni w Polsce wyniosła 121 mln euro - dodała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Jak poinformowała we wtorek Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w 2020 r. japoński producent Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny. Koszt tego przedsięwzięcia ma przekroczyć 100 mln zł. To kolejna japońska inwestycja w Polsce.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazali, że w Polsce działa 72 inwestorów z Japonii. Zwrócili jednocześnie uwagę, że polsko-japońską wymianę handlową cechuje "głęboka nierównowaga". "W dziesięciu miesiącach 2019 r. import towarów z Japonii do Polski wynosił 4 mld 199,4 mln dol. i był około 6,5-krotnie większy od wartości polskiego eksportu do Japonii (641,3 mln dol.)" - wskazali Janusz Chojna, Joanna Gniadek, Hanna Kępka i Łukasza Ambroziak z zespołu handlu zagranicznego PIE, powołując się na dane GUS.

W rezultacie, jak podkreślili, znacznie wyższy był udział Japonii w polskim imporcie niż w eksporcie (odpowiednio 1,91 proc. i 0,29 proc.), a jej pozycja wśród naszych partnerów handlowych była o wiele wyższa po stronie importu (13.) niż eksportu (38.).

Według nich na podkreślenie zasługuje szybki wzrost polsko-japońskiej wymiany towarowej w ubiegłym roku. "W wyrażeniu dolarowym polski eksport do Japonii był od stycznia do października 2019 r. wyższy o 17,3 proc. niż w odpowiednim okresie 2018 r., a import zwiększył się o 19,7 proc. - wzrost liczony w PLN wyniósł odpowiednio 25,9 proc. i 28,4 proc." - wyliczyli.

Dodali, że według danych za 2018 r., należności Japonii z tytułu bezpośrednich inwestycji za granicą (tzw. skumulowane BIZ) wynosiły 1645,9 mld dol. Najważniejszymi rynkami dla inwestorów japońskich były - ze zbliżonym udziałem - Stany Zjednoczone (503,9 mld dol., 30,6 proc.), Azja (465,9 mld dol., 28,3 proc.) i kraje UE (428,2 mld dol., 26,0 proc.), w tym zwłaszcza Wielka Brytania (163,5 mld dol, 9,9 proc.) i Holandia (132,8 mld dol., 8,1 proc.) - zauważyli.

"Inwestorzy japońscy inwestują chętnie również w takich krajach UE, jak: Niemcy (gdzie skumulowane należności Japonii z tytułu BIZ wynosiły 29,0 mld dol. na koniec 2018 r., co stanowiło 1,8 proc. japońskich należności ogółem z tego tytułu), Belgia (22,2 mld dol., 1,35 proc.), Francja (16,4 mld dol., 1,0 proc.) i Luksemburg (13,6 mld dol., 0,8 proc.)" - podkreślili eksperci PIE. Wyraźnie mniejsze są już, jak dodali, inwestycje japońskie w Hiszpanii (7,5 mld dol., 0,45 proc.), Szwecji (7,1 mld dol., 0,43 proc.) i we Włoszech (4,4 mld dol., 0,27 proc.).

"Spośród europejskich krajów pozaunijnych zwraca uwagę wysoki poziom inwestycji japońskich w Szwajcarii (14,3 mld dol, 0,87 proc. inwestycji japońskich ogółem według stanu na koniec 2018 r.). Dla porównania, w Rosji przedsiębiorcy z Japonii zainwestowali 1,5 mld dol. (0,09 proc.)" - zaznaczyli.

PAIH podkreśliła z kolei, ze obok Amerykanów i Niemców, Japończycy należą do kluczowych zagranicznych inwestorów w Polsce - w ponad 300 firmach utworzyli blisko 40 tys. miejsc pracy. Agencja zwróciła uwagę, że dotąd japońskie firmy angażowały kapitał głównie w sektor motoryzacyjny, spożywczy czy elektroniczny. "W ostatnich latach dołączyły do podmiotów inwestujących w rozwój polskiej i światowej branży e-mobilności" - podała PAIH.

Tylko w 2019 r. wartość inwestycji Kraju Kwitnącej Wiśni w Polsce kraju wyniosła 121 mln euro - wynika z danych Agencji.

Według p.o. prezes PAIH Grażyny Ciurzyńskiej japońscy inwestorzy angażują się w projekty inwestycyjne w Polsce, które są "dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż jeszcze kilka lat temu". "Atrakcyjności polskiego rynku sprzyja przede wszystkim dynamiczne środowisko biznesowe, w tym rosnący poziom innowacyjności polskiej gospodarki czy większe zwroty z inwestycji niż średnia w Europie. Japoński kapitał docenia też dobrze skrojoną do oczekiwań inwestorów ofertę zachęt inwestycyjnych" - oceniła.

Japonia to trzecia gospodarka świata i strategiczny parter naszego kraju w Azji - podkreśliła PAIH. Tamtejsi inwestorzy wciąż należą do kluczowych w Polsce, a firmy znad Wisły w ciągu ostatniej dekady zwiększyły eksport do Japonii ponad dwukrotnie - z 270 mln euro w 2008 r. do 566 mln euro w 2018 r.