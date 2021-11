Eksperci: wsparcie edukacji przedsiębiorców warunkiem powodzenia transformacji energetycznej

Jednym z warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie edukacji wśród przedsiębiorców - uważają przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. Wiele firm nie dostrzega korzyści związanych ze zmniejszeniem energochłonności gospodarki - dodali.

Jak wskazała w poniedziałkowej informacji Konfederacja Lewiatan, w Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji (KPST) konieczna jest większa koncentracja na współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia a niepublicznymi instytucjami: rynku pracy, szkoleniowymi, ale też przedsiębiorcami.

W ocenie dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Doroty Zawadzkiej-Stępniak, jednym z głównych warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie roli edukacji wśród przedsiębiorców. "Wiele firm, głównie z sektora MŚP, nie dostrzega korzyści związanych ze zmniejszeniem energochłonności gospodarki. Kluczowe w tym kontekście jest stworzenie skutecznego systemu zachęt do inwestowania w wiedzę i kwalifikacje przy wykorzystaniu m.in. nowych technologii" - zaznaczyła.

Według ekspertki system wsparcia powinien być prosty i dostępny oraz przystający do potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników. "W planowane rozwiązania systemowe powinny być włączone krajowe i regionalne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które mogą współtworzyć i realizować działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne" - wskazała.

Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę, że realizacja projektów współfinansowanych z KPST oraz mających wpływ na rynek pracy i tworzenie nowych, zielonych zawodów będzie wymagała "silnego wzmocnienia modelu współpracy międzysektorowej".

Zdaniem organizacji przygotowanie nowych projektów do KPST, które będą miały charakter złożony, a jednocześnie partnerski, będzie wyzwaniem kompetencyjnym i organizacyjnym dla przyszłych beneficjentów. Konfederacja Lewiatan postuluje, by w ramach środków pomocy technicznej KPST lub z innego źródła finansowania zabezpieczyć budżet na 2022 r. na stworzenie krajowego systemu informacyjno-doradczego dla potencjalnych beneficjentów.

Konfederacja Lewiatan postuluje też zagwarantowanie odpowiedniego budżetu na przeprowadzenie oceny projektów przez ekspertów zewnętrznych. "Chodzi o rzetelną, gwarantującą wysoką jakość weryfikację projektów wspierających transformację energetyczną polskiej gospodarki, przeprowadzoną przez osoby z odpowiednim doświadczeniem rynkowym i wiedzą sektorową" - podkreślono.

Według organizacji pracodawców naturalnym forum do przeprowadzenia ocen efektywności oraz skuteczności realizowanych interwencji będzie Komitet Monitorujący KPST. "Powinien on być uruchomiony już w pierwszym półroczu 2022 r. ze względu na specyfikę KPST oraz dużą złożoność planowanych projektów transformacji energetycznej w wymiarze społecznym oraz gospodarczym" - oceniono.

Dodano, że w jego skład powinni wchodzić m.in. przedstawiciele partnerów spoza administracji, w tym reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników. "Włączenie tych środowisk do systemu wdrażania i monitorowania KPST zapewni pełną transparentność i przejrzystość działań administracji odpowiedzialnej za wydatkowanie środków z tego planu oraz szansę powodzenia w realizacji" - zaznaczono.

Do Polski z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji (FST) ma trafić ponad 4,4 miliarda euro. Warunkiem skorzystania ze środków FST jest przygotowanie przez regiony oraz zatwierdzenie przez Komisję Europejską terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. W Polsce o pieniądze z FST ubiega się sześć regionów: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie i małopolskie. Zostały one wskazane jako beneficjenci funduszu w projekcie Umowy Partnerstwa (UP) na lata 2021-2027.

