Eksperci: wyroby nowatorskie korzystają w Polsce z nieuzasadnionych preferencji podatkowych

Nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli popularne papierosy do podgrzewania, są opodatkowane na poziomie 1/5 opodatkowania tradycyjnych papierosów. To najniżej opodatkowany produkt w kategorii wyrobów tytoniowych i nikotynowych, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje doprecyzowanie przepisów i urealnienie stawek akcyzy dla wszystkich tych produktów. Według wyliczeń ekspertów urealnienie akcyzy do poziomu ok. 50-60 proc. opodatkowania wyrobów tradycyjnych może przynieść ponad 1 miliard dodatkowych wpływów do budżetu państwa już w tym roku.