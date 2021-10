Eksperci: za podwyżkę akcyzy na papierosy zapłaciliby najubożsi

Federacja Przedsiębiorców Polskich zaproponowała podwyżkę minimum akcyzowego na papierosy o 5 proc. - ze 100 do 105 proc. kwoty akcyzy dla średniej ważonej ceny paczki papierosów argumentując to dążeniem do ograniczenia konkurencji cenowej na rynku papierosów. Przeciw takiej propozycji zdecydowanie wystąpiły firmy, reprezentujące większość branży tytoniowej. Ich przedstawiciele zasiadali w grupie roboczej ds. papierosów tradycyjnych, powstałej w ramach Forum Akcyzowego, które właśnie zakończyło prace.





Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl