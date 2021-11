Ekspert: 58 proc. firm motoryzacyjnych w Polsce przez pandemię wstrzymało inwestycje

W Polsce, 58 proc. firm z branży automotiv wstrzymało się z nowymi inwestycjami przez pandemię – wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2021. W ciągu trzech lat 68 proc. firm motoryzacyjnych chce zainwestować w zwiększeni mocy produkcyjnych, 22 proc. zbudować nowy zakład.

Jak podaje Exact Systems, z raportu "MotoBarometr 2021" wynika, że w pandemii 58 proc. przedstawicieli branży motoryzacyjnej zrezygnowało z nowych projektów. 38 proc. zrezygnowało z części inwestycji, 18 proc. przeniosło swoje plany na przyszłość, a tylko 2 proc. całkowicie je odpuściła.

Jak wskazał prezes Exact Systems Paweł Gos, biorąc pod uwagę wszystkie 11 krajów, w których zrealizowaliśmy badanie, polski wynik jest trzecim najwyższym. "Za nami są̨ tylko Niemcy (63 proc.) oraz Rumunia (62 proc.). Taki sam odsetek jak Polska odnotowała Hiszpania. Pandemia COVID-19 najmniej w obszarze inwestycji dotknęła Belgię (34 proc.) oraz Słowację (37 proc.)" - podał.

Ocenił, że obecny kryzys wywołany pandemia jest jednym z największych w historii i nie wiemy, jak się skończy, bo wciąż trwa. "Odzwierciedleniem kondycji, w jakiej znajduje się̨ branża automotive, jest między innymi skala inwestycji, z jakich zrezygnowały firmy, jednak ich znakomita większość ma szansę być reaktywowana w najbliższych latach, kiedy sytuacja społeczno-gospodarcza się unormuje" - dodał.

Wskazał - za raportem - że w perspektywie najbliższych 3 lat, 2 na 3 firmy planuje inwestycje, 11 proc. pytanych nie ma takiech planów, a co piąty nie potrafił się zdeklarować.

"Odsetek "motoinwestorów" w naszym kraju jest najwyższy wśród wszystkich jedenastu krajów. W Turcji i na Węgrzech jest zbliżony i wynosi odpowiednio - 66 proc. i 65 proc., a z najmniejszą liczbą inwestycji w najbliższych latach możemy mieć do czynienia w Portugalii 33 proc. wskazań - podał Gos.

Jak wskazał Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, inwestycje w branży automotive są bardziej cyklicznie niż inwestycje w ogólnym przetwórstwie przemysłowym. "W 2022 roku czeka nas ich wysoki wzrost - ocenił.

Wyjaśnił, że róż̇nica pomiędzy dynamiką inwestycji w przetwórstwie przemysłowym, a w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep zmniejsza się. "Sugeruje to odwrócenie cyklu inwestycyjnego w automotive. Pandemia i wskazane na wstępie wyzwania zaburzają typowy przebieg ożywienia koniunktury" - dodał.

Jego zdaniem, potencjał branży motoryzacyjnej jest znacznie powyżej obecnych wolumenów sprzedaży nowych pojazdów, biorąc pod uwagę szczególnie efekt odłożonej konsumpcji. "A 68-procentowy wynik w MotoBarometrze potwierdzenie to zbliżającego się ożywienia inwestycyjnego w automotive" - dodał.

Z raportu wynika, że każdym z badanych państw pierwszoplanowym celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych. W Polsce tak odpowiedziało dwóch na trzech zapytanych (68 proc.), a w Czechach, Holandii, Hiszpanii i Turcji aż 8 na 10 zapytanych.

"Drugim najistotniejeszym celem jest nowy zakład produkcyjny. W Polsce wskazany przez 22 proc. pytanych, w Hiszpaniį (25 proc. wskazań) na Węgrzech (23 proc.). W Czechach, na Słowacji i w Turcji wynik to po 19 proc. wskazań), w Niemczech co siódmy (14 proc.), w Portugalii zero wskazań. Natomiast inwestycji na badania i rozwój planuje tylko 8 proc. polskich firm" - podał

Szef PFR zauważył zmianę jakościową w polskiej branży motoryzacyjnej, która przekłada się na aktywne uczestnictwo naszego kraju w rewolucji motoryzacyjnej.

"Oprócz duż̇ej liczby deklarowanych inwestycji istotna jest zmiana jakościową. Polska stała się istotnym graczem na rynku elektromobilności. Od 2012 roku jesteśmy eksporterem netto akumulatorów. W 2019 roku byliśmy siódmym największym eksporterem akumulatorów w świecie, a w 2020 roku Polska awansowała na czwarte miejsce po Chinach, Korei i Niemczech" - podał.

Jak ocenił, to właśnie specjalizacja w nowych obszarach i tworzenie unikalnego know-how może stać się szansą dla naszego przemysłu na dalszy intensywny rozwój w kolejnych latach.

Szef Exact Systems dodał, że na liście poddostawców dla sektora elektromobilności Polski firmy sklasyfikowane na jednym z najwyższych miejsc i często dla międzynarodowych koncernów są krajem pierwszego wyboru.

Exact Systems to firma doradcza z Częstochowy, specjalizująca się m.in w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego i branży elektronicznej. Działa od 2004 r., ma swoje przedstawicielstwa w 13 państwach Europy oraz Chinach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl