Ekspert: celem ustawy frankowej jest uniemożliwienie klientom masowe wygrywanie spraw w sądach

Celem ustawy frankowej jest uniemożliwienie klientom banków masowe wygrywanie spraw w sądach - napisał w komentarzu adwokat Andrzej Zorski, odnosząc się do prac, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prawnik zaznaczył, że obecnie "frankowicze" wygrywając swoje sprawy, doprowadzają do ustalenia nieważności swoich umów, czego skutkiem jest obowiązek zwrotu wyłącznie kapitału - bez odsetek, prowizji, czy jakichkolwiek innych dodatkowych świadczeń. "To właśnie ustawa miałaby rzekomo wykluczać" - napisał.

Jak poinformował w ub. tygodniu przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, trwają prace nad tzw. ustawą frankową, która miałaby w sposób kompleksowy uregulować ścieżkę postępowania przy walutowych kredytach hipotecznych. Propozycja KNF opiera się na tym, by ramach ugody dążyć do takiego standardu rozliczeń między bankiem a klientem, jak gdyby kredyt od początku był zaciągnięty w złotych.

Andrzej Zorski przypomniał, że kiedy w roku 2014 i 2015 spór o kredyty frankowe się rozpoczynał, zarówno banki, jak i KNF, były zdecydowanie przeciwne uregulowaniom ustawowym. Wtedy - jak wskazał - wydawało im się niemożliwe, aby sądy masowo takie umowy wykluczały z obrotu. Aktualnie - jak napisał - sytuacja jest zupełnie inna: statystyki pokazują, że około 99 proc. tego typu umów w sądach jest uznawana za nieważne. "Dlatego też dzisiaj taka ustawa z punktu widzenia banków byłaby zdecydowanie opłacalna. Sęk w tym, że jest na to zdecydowanie za późno. Zresztą takie uregulowanie sytuacji prawnej stron byłoby sprzeczne z Dyrektywą 93/13" - napisał prawnik.

Jego zdaniem, środowiska bankowe mają niesłychaną tendencję do interpretacji niekorzystnych dla siebie wyroków TSUE w taki sposób, aby wmówić opinii publicznej wniosek zupełnie przeciwny. "W mediach możemy przeczytać, że ten wyrok nie tylko pozwala ustawodawcy na ustawowe uregulowanie sytuacji "frankowiczów" w sposób zaproponowany przez KNF, ale wręcz takie zachowanie nakazuje" - wskazał. Przedstawiciele środowiska zdają się albo niecelowo (z powodu braku dostatecznej wiedzy prawniczej) albo celowo (z powodu oczywistego partykularnego interesu) manipulować opinią publiczną. Nie tylko pomijają znaczną część tego orzeczenia, ale też i cały uprzedni dorobek TSUE w tego typu kwestiach" - czytamy w komentarzu.

Napisał, że jedynym prawdziwym twierdzeniem jest to, że TSUE nie wyklucza możliwości ustawowego uregulowania takich sytuacji. Zaznaczył jednak, że taka ustawa musiałaby przywracać sytuację faktyczną i prawną stron, która miałaby miejsce, gdyby bank nie stosował nieuczciwych zapisów. "Ustawa mogłaby więc co najwyżej … masowo unieważnić te umowy. A raczej nie o to bankom chodzi" - wskazał.

Przypomniał, że ustawowe rozwiązanie wprowadzono na Węgrzech w 2014 r. Przywołał też wyrok TSUE w tej sprawie z 2019 roku, który orzekł, że taka ustawa w zakresie, w jakim zamyka drogę kredytobiorcom do dochodzenia pełni ich praw, jest niezgodna z Dyrektywą 93/13 i kredytobiorcy pomimo uchwalenia ustawy dalej mogą domagać się swoich słusznych roszczeń. "Bankowcy zupełnie zdają się zapominać, że kwestia ustawowej próby zamknięcia drogi konsumentom w dochodzeniu ich praw została już w unijnej jurysprudencji w całości zakwestionowana. Uchwalenie takiej ustawy byłoby więc i tak bezskuteczne" - napisał.

W opinii Zorskiego, o podstawowych błędach w rozumowaniu prawniczym świadczą także argumenty, jakimi środowisko się posługuje. Wskazał, że KNF odwołuje się przede wszystkim do argumentów ekonomicznych czy sprawiedliwościowych, które z punktu widzenia prawnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej są w całości pozbawione znaczenia. "To, ile banki na tym stracą, nie ma po prostu tutaj znaczenia i nie powinno ustawodawcy interesować" - podkreślił. Jego zdaniem, kwestia "frankowiczów" będzie mieć ogromny, pozytywny wpływ na cały bankowy sektor w Polsce. "Gwarantuję, że obecnie osiągane przez nie (banki - PAP) zyski spokojnie pozwolą przetrwać i bankom i całemu systemowi finansowemu w Polsce" - napisał.

Podkreślił, że "frankowicze" nie grają przeciwko reszcie społeczeństwa, które będzie musiało zrzucić się na ich roszczenia. "Oni przede wszystkim torują drogę do uczciwej, prokonsumenckiej bankowości XXI wieku. Czasy się zmieniły, a szanse na odzyskanie przez banki takiego statusu jak w latach dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych bezpowrotnie zniknęły - zaręczam, z korzyścią dla nas wszystkich. Powinno to w końcu zrozumieć i zająć się minimalizacją strat, a nie ciągłą walką z oczywistym" - podsumował.

