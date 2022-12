Ekspert: coraz więcej ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami

W ciągu trzech ostatnich lat wzrosła liczba ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami - m.in. w obsłudze klienta i call center - przekazał PAP ekspert rynku pracy z Manpower Łukasz Kubiak. Coraz więcej branż otwiera się na zatrudnienie takich pracowników - dodał.

Według niego na rynku pracy widać wzmożoną aktywizację osób z niepełnosprawnościami. "Czas pandemii wyhamował nieco rosnący trend, jednak z drugiej strony przyczynił się do popularyzacji pracy z domu, co pozytywnie wpłynęło na tę grupę zawodową" - wskazał Łukasz Kubiak.

Jak dodał, coraz więcej branż otwiera się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. "Liderami są tutaj obszary takie jak obsługa klienta, call center, logistyka czy produkcja" - podał. Zwrócił również uwagę na "większą otwartość na kandydatów z niepełnosprawnościami w branżach usługowych, sprzedaży detalicznej". Chodzi również o branżę IT.

"Na przestrzeni ostatnich 3 lat zauważyliśmy wzrost liczby ofert pracy kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. 2 na 5 naszych klientów pyta, co może zrobić, żeby dostosować swoją organizację do zatrudnienia takich pracowników. Chcą być przyjaznym miejscem pracy dla wszystkich, a to już duży postęp" - mówi Kubiak.

Jego zdaniem szybki rozwój cyfryzacji niesie ze sobą wiele możliwości, w tym także nowe miejsca pracy. "Branża IT ma ogromny potencjał, nieustannie się rozwija, a niedobór talentów będzie się tu tylko pogłębiał. Dlatego aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w tym sektorze daje pracodawcom możliwość skorzystania z puli talentów, która ma w sobie ogromny niewykorzystany potencjał" - wskazał ekspert rynku pracy.

Zdaniem Kubiaka pracodawcy ze względu na dynamiczne zmiany, z jakimi zmagają się od czasów pandemii, bardziej otwierają się na różnorodność w zespołach. "Jest lepiej, rozmawiamy na temat różnorodności w zarządzaniu zespołami w szerszym gronie, a to kolejny dobry krok ku podnoszeniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. To tacy sami pracownicy jak osoby w pełni sprawne, chcą pracować, rozwijać się, korzystać z dobrodziejstw rynku pracy" - podkreślił ekspert.

Manpower przypomniało, że w 2021 r. wprowadzona została przez rząd "Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami". Podkreślono, że jej głównym celem jest większe włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne oraz aktywność zawodową, która według prognoz do 2030 roku powinna wzrosnąć do 40 proc. Powołując się na dane GUS podano, że w końcu 2021 r. większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (75,2 proc.) - to o 1 proc. więcej w porównaniu z 2020 rokiem.

W opinii eksperta "widać postęp w aktywizacji tej grupy zawodowej, ale jeszcze daleko nam do średniej wszystkich krajów Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest znacznie wyższy".

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

