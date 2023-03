Ekspert: dezinflacja pojawiła się też w usługach remontowych

Ostatnie miesiące przynoszą wyhamowanie wzrostów cen nie tylko materiałów budowlanych, ale też usług remontowych - wskazali w czwartek analitycy HRE Investments podkreślając, że jest to kolejny przykład dezinflacji.

Eksperci podkreślili, że dekoniunktura, którą szczególnie widać było w drugiej połowie 2022 roku spowodowała, że nawet malarze, hydraulicy, elektrycy czy stolarze przestali podnosić swoje cenniki. W efekcie usługi remontowo budowlane cały czas są droższe niż przed rokiem, ale od kilku miesięcy tempo wzrostu stawek maleje - wskazali analitycy powołując się na dane Eurostatu. Jest to więc kolejny przykład dezinflacji - stwierdzili eksperci HRE.

Jak dodali, dezinflacja to tak naprawdę tylko niższa dynamika wzrostu cen; nie chodzi więc o to, że remont jest tańszy niż przed rokiem, ale stawki nie rosną już tak szybko jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Eksperci podkreślili, że najwyższe wzrosty cen w styczniu 2023 roku dotyczyły malarzy, którzy podnieśli stawki o 24 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca przed rokiem. Zaznaczyli, że malowanie ścian to to od wielu lat najszybciej drożejące usługi związane z remontem - od stycznia 2018 roku koszt usługi malowania mieszkań w Polsce podwoił się. Dla porównania, w całej UE malowanie ścian zdrożało w ciągu 5 lat średnio o 38 proc.

Wśród krajów, w których stawki za malowanie rosły najbardziej, są także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej: Czechy, Węgry, Litwa, Bułgaria czy Słowacja. W tych krajach wzrosty cen usług malarskich poszły przez 5 lat w górę od 76 proc. do 88 proc. W tym samym czasie w Belgii, Finlandii, Albanii, Włoszech, Grecji i Szwajcarii koszt malowania poszedł w górę o zaledwie kilka procent.

Eksperci podali też, że w styczniu br. usługi hydraulików, elektryków czy stolarzy były wyższe o 17-18 proc. niż rok temu. Najmniej zdrożały koszty konserwacji urządzeń grzewczych, bo o około 12 proc. rdr - wynika z danych Eurostatu, na które powołali się analitycy.

