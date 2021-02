Ekspert: dla gospodarki ważniejsza jest sezonowość niż pogoda

Mroźniejsza i bardziej śnieżna zima może okresowo oddziaływać na spadek wskaźników takich, jak sprzedaż detaliczna czy zatrudnienie, dużo istotniejsze dla gospodarki są jednak stałe efekty sezonowe w handlu, budownictwie czy turystyce - powiedział PAP Paweł Śliwowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W kilku powiatach woj. pomorskiego i w południowo-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia, a w kilku podkarpackich powiatach 2 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. IMGW ostrzega też przed silnym mrozem na północy, w centrum i na południu kraju. Według synoptyków Instytutu, ujemne, często dwucyfrowe temperatury utrzymają się jeszcze co najmniej przez tydzień.

Śliwowski podkreślił, że w większości krajów europejskich mamy do czynienia z wpływem czynników sezonowych na PKB i jego składowe. Mroźniejsza i bardziej śnieżna zima może dodatkowo negatywnie wpływać w krótkim okresie na działalność niektórych sektorów, ale musiałyby być to silne zmiany pogodowe, znacząco odbiegające od średnich dla danej pory roku, utrzymujące się co najmniej przez dwa tygodnie. "Długo utrzymujące się pogorszenie pogody może okresowo oddziaływać na spadek wskaźników takich, jak sprzedaż detaliczna czy zatrudnienie, ale w dłuższej perspektywie, np. roku, za zmiany wskaźników w danych sektorach gospodarki odpowiadają bardziej złożone czynniki" - wskazał ekspert.

Dodał, że wpływ anomalii pogodowych jest mniej istotny, niż stałe efekty sezonowe, np. w handlu, budownictwie, turystyce czy niektórych usługach. "Wiele firm zgodnie ze swoją specyfiką planuje w sezonie zimowym obniżenie aktywności lub zmienia profil działalności. Badania przeprowadzone w Niemczech, które miały sprawdzić, czy niższe temperatury obniżają zatrudnienie w budownictwie i podnoszą liczbę osób otrzymujących sezonowy zasiłek, wykazały, że wpływ temperatur jest niższy niż wpływ czynników kalendarzowych. To oznacza, że zwolnienia czy zmniejszenie aktywności i tak się odbywają ze względu na sezonowość - powiedział Śliwowski.

Wskazał, że krótkookresowo znaczące obniżenie temperatur czy większe opady śniegu najsilniej wpływają na transport, który ma mniejsze możliwości reagowania na konsekwencje ekstremalnych warunków pogodowych. Pogoda oddziałuje też na zachowania konsumentów. "Przy ekstremalnych odstępstwach od długookresowej średniej temperatur notowane są spadki sprzedaży niektórych produktów. Ludzie są wtedy mniej skłonni, by iść do sklepu. Z drugiej strony sprzedaż niektórych produktów rośnie. Jedno z amerykańskich badań wykazało, że przy znaczących opadach śniegu i niskich temperaturach, klienci znacznie chętniej kupowali samochody z napędem na cztery koła" - stwierdził.

Jak mówił, są też badania, które pokazują, że o ile turystyka źle reaguje na niektóre wydarzenia pogodowe, jak ulewy i powodzie, to niektóre segmenty notują dodatkowe przychody, gdy pada dużo śniegu i są niższe temperatury. Zaznaczył przy tym, że obecnie dominujący wpływ na gospodarkę ma pandemia i związane z nią restrykcje, i to one w największym stopniu będą rzutować na wyniki poszczególnych branż w ostatnich tygodniach.

Ekspert zauważył też, że mroźniejsza zima przekłada się na większe zużycie energii i gazu, co widać chociażby w malejących zapasach w europejskich magazynach.

W środę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że mimo mrozu, który powoduje wysokie zapotrzebowanie na gaz, dostawy do kontrahentów nie są zagrożone.