Ekspert: faktoring, w porównaniu do kredytu, jest lepszą opcją

Faktoring, w tym ten oferowany obecnie przez BGK, jest lepszą opcją od kredytu. Całkowita wartość limitów faktoringowych zabezpieczonych przez BGK może wynieść 14,4 mld zł, a udzielonych gwarancji 11,5 mld zł - napisał Benedykt Wiśniewski z firmy doradczej MGW.

Wiśniewski wskazał, że środki pomocowe dla przedsiębiorstw ze wsparciem BGK na zabezpieczenia pochodzą z Funduszu Gwarancji Płynnościowych Banku.

"Mając na uwadze bieżące zachowania banków, obserwujemy zainteresowanie transakcjami wyłącznie dobrze zabezpieczonymi. Pomijając typowe finansowanie kredytem obrotowym, z którego korzysta zwykle większość podmiotów, ciągle nie widzimy rosnącego apetytu na finansowanie w postaci faktoringu" - ocenił ekspert.

Zdaniem Wiśniewskiego w 2019 r. polski rynek faktoringu urósł o 21 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, jednak ciągle nie jest porównywalny do innych rynków na świecie.

"Nadal największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszy się faktoring pełny, który jest szczególnie ważny w aktualnej sytuacji pandemii" - stwierdził.

Według eksperta jest najczęściej stosowany w firmach o profilach produkcyjnym i dystrybucyjnym.

"Zastanawiające jest natomiast to, że nadal nie jest zbyt popularny w firmach transportowych, budowlanych czy usługowych" - zauważył.

"Warto podkreślić, że istnieje wiele możliwych wariantów budowania relacji firmy z kontrahentami z wykorzystaniem faktoringu" - dodał.

Wiśniewski zaliczył do nich na przykład programy związane z budowaniem kanałów dystrybucji i działań lojalnościowych.

"Faktoring daje dużo możliwości, które na naszym rynku są wykorzystywane raczej przez firmy z segmentu korporacyjnego, natomiast nie są popularne w innych segmentach przedsiębiorstw" - ocenił.

"Teraz jest to tym bardziej łatwe, ponieważ do końca roku firmy mogą korzystać z gwarancji BGK, który zabezpiecza do 80 proc. wartości limitu faktoringowego" - dodał.

Ekspert wskazał, że program gwarancji faktoringowych jest dostępny do końca 2020 r. dla wszystkich firm, bez względu na wielkość przychodów i branże.

"Program umożliwia firmom korzystniejsze od standardowych warunki finansowania np. niższe koszty, wyższe limity czy udzielenie limitu faktoringowego na dłuższy okres" - napisał Wiśniewski.

"Rynek spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na takie finansowanie z uwagi na wolniejsze odbicie gospodarki w ostatnim kwartale i skutki pandemii odzwierciedlające się w wynikach finansowych podmiotów" - dodał.

Zdaniem eksperta faktoring jest zawsze lepszą opcją w porównaniu do finansowania kredytem, co jest istotne z uwagi na pozabilansowość, szczególnie w przypadku tych firm, które są zobowiązane do utrzymywania odpowiednich wskaźników zadłużenia ze względu na np. kredyt inwestycyjny lub inne produkty kredytowe.