Ekspert: KPO jest wyciągnięciem wniosków z pandemii

Pandemia pokazała, że trzeba budować gospodarkę odporną na kryzysy w oparciu o filary, w których tworzymy pewną niezależność od otoczenia; Krajowy Plan Odbudowy odpowiada na te potrzeby, wychodzi też naprzeciw wyzwaniom zw. z ochroną środowiska - ocenił w rozmowie prof. SGH Zbigniew Krysiak.

W piątek rząd przedstawił pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Są to: odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie jej konkurencyjności i wydajności, cyfryzacja, sprawny sektor ochrony zdrowia, wsparcie niskoemisyjnego transportu i transformacja energetyczna.

Zdaniem Krysiaka, wyznaczając te priorytety, rząd uchwycił istotny wniosek, jaki płynie z pandemii i wyzwań związanych z ochroną środowiska.

- Z pandemii wynika wniosek budowania gospodarki odpornej na kryzysy. Trzeba budować filary, w których tworzymy pewną niezależność od otoczenia w momencie gdy spodziewamy się, że cykle związane z wirusami będą się pojawiały być może co kilka lat. Będzie też rozwijana nowa nauka, pandenomia - podkreślił ekspert.

Wskazał, że w obliczu nowych wyzwań kluczowe jest posiadanie filarów istotnych dla funkcjonowania gospodarki i zapobiegających jej destrukcji.



- To są te wymienione obszary, jak sprawny sektor ochrony zdrowia, w tym środki na profilaktykę, by oszczędzać na leczeniu, co jest ważne także w normalnych czasach, bez pandemii. To też zrównoważony transport, odbudowa transportu kolejowego, w tym takie inwestycje jak CPK. To jest preferowane z powodu niższych kosztów, mniej szkodliwego wpływu na środowisko - stwierdził.

Z kolei cyfryzacja - jak mówił Krysiak - daje nam poprawę produktywności, co jest nie tylko związane z procesami technologicznymi, ale też zmianą modelu relacji. "W wielu przypadkach kontakt na odległość jest wystarczający. Nie musimy się przemieszczać, tracić na to czas i pieniądze" - powiedział.

Ekonomista zwrócił też uwagę na kwestie związane z energetyką takie, jak rozwój technologii wodorowych i systemów magazynowania energii.

W KPO zapisano m.in. wsparcie rozwoju technologii wodorowych i infrastruktury służącej do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru jako paliwa w różnych branżach i sektorach (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa).