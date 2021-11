Ekspert Lewiatana: w styczniu 2022 r. inflacja przekroczy 8 proc.

Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie w grudniu ponownie podniesie stopy procentowe - uważa ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, komentując dane GUS ws. inflacji. Dodał, że w styczniu 2022 r. inflacja przekroczy 8 proc.

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, inflacja w październiku wyniosła rok do roku 6,8 proc. w porównaniu z 5,9 proc. we wrześniu.

"Nasze oczekiwania pozostają niezmienne, w styczniu 2022 roku inflacja przekroczy 8 proc. i będzie zwalniać dopiero po drugim kwartale przyszłego roku" - napisał w komentarzu ekonomista Lewiatana. Dodał, że prawdopodobnie w grudniu RPP ponownie podniesie stopy procentowe.

Będziemy mieć zatem - jak mówił - sytuację, że gdzie studzenie gospodarki nakłada się na rekordowe poziomy cen, co ostatecznie będzie uderzało po kieszeni obywateli i przedsiębiorców.

Mariusz Zielonka wskazał, że w ciągu miesiąca najbardziej wzrosły ceny odzieży i obuwia (3,2 proc. m/m) oraz użytkowania mieszkania i nośników energii (2 proc. m/m). Zaznaczył, że biorąc jednak pod uwagę wagę poszczególnych produktów w koszyku inflacyjnym GUS, największe znaczenie mają nadal wzrosty cen nośników energii i paliw.

Według Zielonki, zapowiadana przez premiera Mateusza Morawieckiego tarcza antyinflacyjna nie przyniesie istotnych zmian w obniżeniu cen.

"Oczywiście, ważny jest jej ostateczny kształt, ale w krótkim okresie wydaje się, że możemy wygenerować kolejny impuls inflacyjny. Istotne jest tutaj, że każdy z obywateli ma swój własny koszyk produktów i dla każdego wzrost cen jest inaczej odczuwalny" - wskazał. Zaznaczył, że uzależnienie pomocy jedynie od kryterium dochodowego może spowodować, że pomoc trafi do osób, które jej de facto nie potrzebują, np. teoretyczny bon paliwowy do osób, które nie użytkują samochodu. "Do tego wszystkiego nałoży się również start od nowego roku Polskiego Ładu" - napisał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl