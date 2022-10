Ekspert: na Podkarpaciu nadal spada liczba bezrobotnych

Pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie nadal następuje spadek liczby osób bezrobotnych na Podkarpaciu – powiedział PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop.

Dyr. WUP podał, że we wrześniu br. w regionie liczba bezrobotnych spadła o ponad 700 osób. Natomiast, porównując te dane do analogicznego okresu roku ubiegłego, to liczba osób bez pracy zmniejszyła się o ponad 10 tys.

"Najwięcej osób bezrobotnych ubyło w Rzeszowie, w powiecie łańcuckim i stalowowolskim. Na drugim biegunie są powiaty jasielski, lubaczowski i sanocki, tam wzrosła liczba osób bez pracy, w każdym powiecie o niemal 50 osób" - podkreślił Czop.

Na Podkarpaciu przewidywana stopa bezrobocia we wrześniu wyniesie 7,2 proc. W sierpniu było to 7,3 proc. Czop podkreślił, że poza spadkiem poziomu bezrobocia, w urzędach pracy widać, że rejestruje się mniej osób młodych - do 30. roku życia.

"W ostatnich siedmiu latach liczba osób do 30. roku życia zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 22,5 tys. osób, z poziomu 39 402 osób, do 16 897 osób. Może to wskazywać na podejmowanie przez te osoby pracy w kraju, ale również za granicą, tym bardziej, że pomiędzy krajami UE nie ma żadnych przeszkód formalnych. Nie bez znaczenia jest również skala zarobków za granicą" - stwierdził dyr. rzeszowskiego WUP.

W województwie w urzędach pracy zarejestrowane są przede wszystkim osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, ani możliwości podjęcia pracy ze względów zdrowotnych.

Jak zastrzegł Czop, do urzędów pracy zgłaszają się również m.in. osoby młode czy specjaliści, którzy utracili zatrudnienie. "Jednak te grupy z reguły szybko opuszczają rejestry, pozostając w nich nie dłużej niż kilka miesięcy" - dodał dyrektor rzeszowskiego urzędu.

W ocenie Czopa, w kolejnych miesiącach liczba osób bez pracy na Podkarpaciu może się nieznacznie zwiększyć. "To naturalna tendencja w okresie jesień-zima, kiedy jest znacznie mniej pracy sezonowej. Będziemy także obserwować rozwój sytuacji w Ukrainie, jeśli dotrze do nas kolejna fala uchodźców, może to wpłynąć lokalny rynek pracy" - powiedział.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowana w podkarpackich urzędach pracy we wrześniu br. wyniosła ponad 67,7 tys. osób.

