Ekspert: napływ uchodźców z Ukrainy korzystny dla polskiego rynku pracy

Dla polskiego i europejskiego rynku pracy, który zmaga się z brakiem siły roboczej, napływ pracowników z Ukrainy będzie korzystny - ocenił w czwartek prezes agencji pracy Gi Group Holding Stefano Colli-Lanzi.

"Pomoc humanitarna dla Ukrainy jest teraz kluczowa, bardzo ważne jest międzynarodowe wsparcie, by uchodźcy znaleźli bezpieczne dla siebie miejsce i perspektywy godnego życia, możliwą stabilizację. Część z nich szuka i już znajduje zatrudnienie. Dla polskiego i europejskiego rynku pracy, który zmaga się z brakiem siły roboczej napływ pracowników z Ukrainy, dla których ten rynek +jest bliski kulturowo+, będzie korzystny - wzmocni rynek wykwalifikowanymi pracownikami, których nie trzeba będzie od podstaw szkolić" - powiedział dziennikarzom prezes Gi Group Holding.

Jak wskazał Stefano Colli-Lanzi, w krótkiej perspektywie napływ uchodźców - głównie kobiet i dzieci - jest wyzwaniem m.in. logistycznym, by zapewnić pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy, opieki nad dziećmi, pomoc psychologiczną. Zwrócił też uwagę, że firmy na polskim rynku poszukują do pracy głównie mężczyzn, a dziś przystosowują nawet zwyczajowo "męskie" stanowiska pracy dla kobiet. Np. za pośrednictwem Gi Group do tej pory w Polsce znalazło pracę kilkaset osób - stwierdził. Dodał, że dla części uchodźców Polska pozostanie krajem przejściowym, ale część pozostanie tu na dłużej, dlatego w dłuższej perspektywie polski rynek na tym zyska.

Colli-Lanzi zwrócił uwagę, że na skutek m.in. pandemii i zawirowań geopolitycznych rynek pracy się zmienił - w cenie są też inne kompetencje niż jeszcze pięć lat temu, przede wszystkim związane z postępującą digitalizacją i automatyzacją. "Pracownicy w większym stopniu niż dotąd postrzegani są jako wartość firmy; stawiają raczej na szkolenia niż zwalnianie; ważne jest też wyszukiwanie i zatrzymywanie w firmie utalentowanych pracowników, osób z potencjałem (tzw. talent retention)" - powiedział.

Od 24 lutego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, z Ukrainy do Polski wjechało 2,393 mln osób - poinformowała w czwartek Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze SG odprawili 25,5 tys. podróżnych, czyli o 14 proc. więcej niż we wtorek. Prezydent Andrzej Duda podczas środowego spotkania z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej, przedstawił szacunki, z których wynika, że ok. 1,8 mln Ukraińców zostanie w Polsce.

Gi Group Holding świadczy usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. Grupa prowadzi działalność m.in. w zakresie zatrudnienia tymczasowego i stałego, poszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR. Działa w ponad 57 krajach w Europie, Ameryce, Azji i Afryce.

