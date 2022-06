Ekspert o KPO: grono beneficjentów "Transformacji cyfrowej" będzie ograniczone

Grono beneficjentów części KPO "Transformacja cyfrowa" będzie ograniczone m.in. do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administracji publicznej, podmiotów sektora oświaty - wskazuje w analizie przekazanej PAP Anna Zaleska, starszy menadżer z firmy doradczej Crido.

Przedstawicielka firmy doradczej wyjaśniła, że celem komponentu C "Transformacja cyfrowa" w KPO jest przyspieszenie procesu cyfryzacji kraju poprzez rozwój informatyczny sektora publicznego, gospodarki i społeczeństwa. Na ten cel ma trafić ok. 3,7 mld euro.

Zaleska zwróciła uwagę, że w porównaniu do wersji Krajowego Planu Odbudowy z 30 kwietnia 2021 r. plany w obszarze transformacji cyfrowej nie uległy istotnym zmianom. "W ramach aktualnej wersji opisu komponentu doprecyzowano kamienie milowe, wskaźniki i oczekiwane rezultaty, jak również zaktualizowano harmonogramy realizacji reform i inwestycji" - wskazała dodając, że realizacja działań w ramach komponentu zaplanowana jest na lata 2023-2026.

Wsparcie w ramach komponentu nakierowane jest na trzy główne obszary. Pierwszym jest poprawa dostępu do szybkiego internetu. Drugim jest rozwój e-usług oraz tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem oraz wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół i podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli. Trzeci obszar to wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

"Oczekiwane efekty działań będą miały szeroki wpływ m.in. na działalność przedsiębiorstw, rozwój sektora oświaty, bezpieczeństwo obywateli czy zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej. Niemniej grono bezpośrednich beneficjentów będzie ograniczone m.in. do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administracji publicznej, podmiotów sektora oświaty" - tłumaczy przedstawicielka Crido.

Anna Zaleska wyjaśniła, że dofinansowanie w formie dotacji zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego internetu, który możliwy będzie zarówno dzięki planowanym reformom prawnym, jak również inwestycjom w infrastrukturę na obszarze tzw. białych plam. Wsparciem objęte zostanie też utworzenie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, rozwój e-usług publicznych (jak np. cyfryzacja procedur administracyjnych związanych z budownictwem i planowaniem przestrzennym czy cyfryzacja usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej), a także doposażenie szkół w urządzenia multimedialne oraz szkolenia dla obywateli w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Ekspertka dodała, że również cyberbezpieczeństwo stanowi istotny obszar wsparcia w formie dotacji. Wyjaśniła, że środki skierowane będą głównie na rozwój infrastruktury przetwarzania danych oraz optymalizacji infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Stworzone mają zostać sieci siedmiu regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa (RegioSOC). Powstać ma też sieć obejmująca łącznie siedem sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT). Do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem ma być podłączonych 385 krajowych podmiotów zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Zaleska wymieniła, że w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa powstać ma też minimum 30 centrów monitorowania bezpieczeństwa (SOC) na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz modernizacji istniejących centrów. Czterysta podmiotów ma mieć udzielone wsparcie na modernizację i rozbudowę struktur cyberbezpieczeństwa.

Odnosząc się do komponentu pożyczkowego przedstawicielka Crido wyjaśniła, że będzie on skierowany na realizację przez inwestorów z branży telekomunikacyjnej inwestycji w zakresie wdrażania sieci 5G na słabo zaludnionych obszarach kraju. Z pożyczek skorzystać będą mogły również placówki edukacyjne kupując np. zestawy do zdalnego nauczania czy modernizując sieć LAN.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. W jego ramach Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu KPO zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (20,85 proc.).

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

Crido to polska firma doradcza oferująca przedsiębiorcom m.in. wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl