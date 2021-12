Ekspert o podkarpackim rynku pracy w 2021 r.: nieprzewidywalny, ale na plus

Nieprzewidywalny, ale jednak na plus – tak ocenił mijający rok na podkarpackim rynku pracy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop. Dodał, że wystąpiły nowe zjawiska i procesy, a pandemia wypłynęła na zwiększony stan zatrudnienia.

Jak wynika z danych WUP, listopadowa stopa bezrobocia na Podkarpaciu wynosi 8,1 proc. i w porównaniu do listopada ub.r. spadła o 0,8 proc. Natomiast liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w regionie na 30 listopada 2021 r. wynosiła 76,7 tys. osób, co stanowi 5,95 proc. mieszkańców województwa w wieku produkcyjnym. Jest to o 8,9 tys. osób bezrobotnych mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Jak podkreślił Czop, oznacza to, że mijający rok na podkarpackim rynku pracy był "nieprzewidywalny", ale w sumie ocenił go na "plus".

Dodał, że problemem na tamtejszym rynku wciąż jest zdobycie trwałego zatrudnienia w niektórych zawodach związanych z przemysłem, m.in. chodzi o operatorów maszyn i urządzeń. "Przeszkodą w zdobyciu pracy na dłużej są często nieaktualne kwalifikacje zawodowe, dotyczące zarówno grupy osób tzw. biernych zawodowo, jak i pracowników pozostających bez stałego zatrudnienia" - podał dyrektor rzeszowskiego WUP.

Zwrócił uwagę, że o tym, jak zaskakujący biorąc pod uwagę m.in. pandemię był mijający rok, świadczy również więcej ofert pracy i mniej zwolnień grupowych. Do końca listopada br. pracodawcy zgłosili do podkarpackich powiatowych urzędów pracy 47,6 tys. ofert pracy. W analogicznym okresie ub.r. było to 34,8 tys. ofert. Odnotowano zatem wzrost o 12,8 tys. ofert pracy.

W regionie w br. zanotowano również mniej zwolnień grupowych niż w roku poprzednim. W bieżącym roku (dane na koniec listopada) przedsiębiorcy zgłosili chęć zwolnienia 668 osób w ramach zwolnień grupowych, czyli najmniej od 2018 r. Natomiast liczba faktycznie zrealizowanych wypowiedzeń wyniosła 345, co oznacza, że około połowy zapowiadanych zwolnień nie zostało przeprowadzonych.

"Taka sytuacja wydaje się być wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej zarówno w regionie, jak i w skali kraju. Nie bez znaczenia jest również wsparcie dla przedsiębiorców uruchomione wiosną ubiegłego roku w postaci Tarczy Antykryzysowej" - uważa Czop. W jego ocenie rosnąca ilość nowych ofert miejsc pracy, obniżająca się stopa bezrobocia oraz malejąca skala zapowiedzi, jak i rzeczywistych zwolnień grupowych, pozwalają z nadzieją patrzeć na przyszłość podkarpackiego rynku pracy.

Mówiąc o przyszłym roku, Czop zaznaczył, że niewielki, sezonowy wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowany zostanie zapewne po Nowym Roku. "Proces ten prawdopodobnie potrwa do kwietnia 2022 r., dlatego że okres zimy znacznie ogranicza popyt na prace sezonowe, a interwencja państwa +rozkręca się+ z początkiem roku. Ruszają wówczas pełną parą tzw. subsydiowane formy zatrudnienia, których kulminacja rozkłada się do końca roku. Od maja 2022 roku możemy się spodziewać kolejnych spadków bezrobocia" - przewiduje szef rzeszowskiego WUP.

W ocenie Czopa, w 2022 r. problemem będzie też m.in. trwałe zatrudnienie na pełen etat oraz ograniczenie zjawiska pracy "na czarno". "Zapewne wysoki będzie też poziom zatrudnienia obcokrajowców, również o niskich kwalifikacjach zawodowych" - dodał.

Wśród działań, jakie zamierza podjąć WUP w przyszłym roku, Czop wymienił m.in. wspieranie osób w zakładaniu własnych firm.

W aktywizacji osób bezrobotnych pomagać będą środki Funduszu Pracy, których w przyszłym roku w regionie będzie więcej. Samorządy powiatowe na Podkarpaciu otrzymaj od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ponad 318,3 mln zł, tj. więcej o 71 proc. niż w bieżącym roku - wskazał dyrektor.

