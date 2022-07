Ekspert Pekao: euro wobec dolara najtańsze od 20 lat

Tak niski kurs euro wobec dolara notowano ok. 20 lat temu - ocenił we wtorek ekspert Banku Pekao Piotr Bartkiewicz, analizując spadki europejskiej waluty. Dodał, że aby złoty się umocnił, musimy zobaczyć szczyt inflacji.

We wtorek ok. godz. 14.00 euro kosztowało ok. 1,0057 dol. i było blisko rekordowego spadku sprzed 20 lat temu, gdy kurs EUR-USD wynosił nawet 0,85.

"To co dzieje się na parze euro/dolar w stosunku do głównych walut jest odzwierciedleniem perspektyw gospodarczych UE " - wskazał ekspert Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Zdaniem specjalisty w najbliższym czasie należy spodziewać się dalszego spadku europejskiej waluty w wyniku zmniejszenia konkurencyjności całej strefy euro.

"Europa straciła tanią energię na kilka lat, co jest efektem ustawienia się po określonej stronie konfliktu między Rosją a Ukrainą" - powiedział.

We wtorek rekordowo nisko notowany był również złoty; za euro płacono 4,8 zł, a za dolara - 4,79 zł. W ocenie Bartkiewicza przyczyną osłabienia złotego jest kilka nierozwiązanych problemów, takich jak oddalająca się perspektywa spadku inflacji, deficyt na rachunku obrotów bieżących oraz deficyt fiskalny, a ostatnie także "gołębie sygnały płynące z NBP, które też się przełożyły na wycenę złotego względem innych walut"

Pytany o perspektywy polskiej waluty, analityk ocenił, że aby złoty się umocnił, musimy zobaczyć szczyt inflacji, a ponadto potrzebny jest skręt w stronę gołębią innych banków centralnych.

Bartkiewicz zaznaczył, że Europejski Bank Centralny w lipcu br. ma po raz pierwszy podnieść stopy procentowe, a druga podwyżkę zapowiedział we wrześniu. Ekspert wskazał też, że spodziewane są również kolejne podwyżki w Stanach Zjednoczonych.

"Potem banki centralne powinny wyhamowywać z podwyżkami" - dodał.

Analityk Banku Pekao spodziewa się, że pod koniec roku kurs złotego do dolara wyniesie ok. 4,70, a euro do dolara - poniżej 1,00.

