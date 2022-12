Ekspert PIE: deficyt rzędu 549 mln euro to głównie efekt słabych wyników w handlu towarami

Spowolnienie gospodarcze skutkuje niskim wzrostem aktywności przemysłowej, co oznacza wolniejsze tempo wzrostu eksportu - ocenił ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki. NBP podał, źe deficyt w obrotach bieżących w październiku wyniósł 549 mln euro.

Deficyt w obrotach bieżących w październiku 2022 r. wyniósł 549 mln euro wobec konsensusu 800 mln euro deficytu - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 23,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 22,1 proc., a import zwiększył się o 24,6 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 22,7 proc.

Według ekonomisty, deficyt rzędu 549 mln euro to głównie efekt słabych wyników w handlu towarami. "Spowolnienie gospodarcze skutkuje niskim wzrostem aktywności przemysłowej, co oznacza wolniejsze tempo wzrostu eksportu. W październiku spadło ono z 25,5 do 23,6 proc." - wskazał. Zaznaczył, że mniej towarów wysyłamy do głównych partnerów handlowych np. Niemiec, Francji czy Czech. "Na tym tle szybciej rośnie import (24,5 proc.) z uwagi na wyższe koszty sprowadzania surowców energetycznych" - zauważył.

W ocenie Rybackiego kolejne miesiące przyniosą mniejszy deficyt obrotów bieżących. "Spadek cen surowców energetycznych na rynkach globalnych oznacza zmniejszenie kosztów ich importu. Dodatkowo przedsiębiorstwa raportują coraz niższe zyski. W takim otoczeniu słabszy będzie też odpływ dywidend" - wyjaśnił.

Jak dodał, polski deficyt obrotów bieżących pozostaje umiarkowany na tle państw regionu. "Ekonomiści ankietowani przez Focus Economics wskazują, że w przyszłym roku wyniesie 3 proc. PKB. Podobne wielkości prognozowane są w Czechach, natomiast większy deficyt wystąpi w Rumunii i na Węgrzech - kolejno 5,1 i 7,8 proc." - wskazał.

