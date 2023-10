Ekspert PIE: eskalacja konfliktu w Izraelu może wpłynąć m.in. na ograniczenie irańskiego eksportu ropy naftowej

Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego może wpłynąć m.in. na ograniczenie irańskiego eksportu ropy naftowej - wskazał doradca w zespole klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Maciej Miniszewski

Jak zauważył ekspert PIE, konflikty izraelsko-palestyńskie w tym stuleciu nie miały istotnego znaczenia dla rynków. "Izrael i kraje sąsiednie nie są dużymi producentami ropy naftowej, w związku z czym krótkoterminowe ryzyko dla podaży ropy naftowej jest ograniczone" - wskazał. Jednak - jak zaznaczył - eskalacja izraelsko-palestyńskiego może wpłynąć m.in. na destabilizacji Bliskiego Wschodu, który jest regionem istotnym dla globalnej podaży surowca.

Przypomniał, że w ostatnim roku Iran stopniowo zwiększał produkcję o ok. 0,5 mln baryłek dziennie do 3 mln baryłek w związku ze słabszym egzekwowaniem amerykańskich sankcji, co obniżało cenę na globalnych rynkach i niwelowało problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania. "Według doniesień Wall Street Journal, Iran mógł być jednak zamieszany w atak Hamasu, co by oznaczało powrót do zaostrzonych sankcji USA i zmniejszenie podaży na rynku ropy" - ocenił Miniszewki.

Według niego, na rynku ropy naftowej istnieją dwa główne ryzyka, które mogą wpływać na wzrost cen ropy naftowej. "Po pierwsze, zaangażowanie Iranu w wojnę wpłynie na ograniczenie irańskiego eksportu surowca. Ponadto - jak dodał - rozpoczęta wojna zmniejsza prawdopodobieństwo normalizacji stosunków saudyjsko-izraelskich, co może opóźnić decyzję Arabii Saudyjskiej o wycofaniu się z przedłużonych cięć wydobycia ropy naftowej.

W reakcji na piątkowy atak Hamasu na Izrael, cena ropy naftowej Brent wzrosła w poniedziałek 9 października 2023 r. o ok. 5 proc. O godz. 17.30 baryłka Bredt kosztowała 87,62 dolary.