Ekspert PIE: oczekujemy, że sprzedaż detaliczna wzrośnie o ok. 2,6 proc.

Oczekujemy wzrostu sprzedaży detalicznej we wrześniu o ok. 2,6 proc. - ocenił ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznych (PIE) Jakub Rybacki. Dodał. że najmocniejsze spowolnienie koniunktury w październiku widoczne jest w budownictwie oraz handlu.

W piątek GUS ma podać dane m.in. na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach za październik 2022 roku oraz dane dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu br.

Ekonomista zapytany o to, w jakich segmentach widoczne jest największe spowolnienie, a jakie branże radzą sobie stosunkowo dobrze, wskazał, że największy spadek koniunktury analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego obserwują w budownictwie oraz handlu.

"To konsekwencja szybkiego tempa podwyżek stóp procentowych, które bezpośrednio przełożyły się na zdolność kredytową, co ogranicza liczbę nowo rozpoczynanych prac deweloperskich. Gospodarstwa domowe przeznaczają też większą część dochodów na spłatę kredytów, co ogranicza popyt na artykuły domowe" - wyjaśnił.

Według Jakuba Rybackiego stosunkowo dobrze radzi sobie przemysł, chociaż widoczne są zagrożenia związane m.in. z nadchodzącą recesją w Niemczech czy problemami sektora energetycznego. Mniej pesymistyczną sytuację, jak wskazał, przedstawiają też spółki transportowe. "Kondycja tej branży będzie ściśle związana z wynikami przemysłu, co w efekcie oznaczać może spowolnienie w tym sektorze" - zastrzegł.

Ekonomista dodał, że generalnie czeka nas znaczące hamowanie tempa wzrostu, a wyniki w I kwartale 2023 roku będą bliskie stagnacji. "Możliwy jest spadek PKB względem ubiegłego roku" - ocenił.

Pytany o prognozy dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu br., Rybacki powiedział, że PIE oczekuje niewielkiego wzrostu, rzędu 2,6 proc. "Obserwujemy wysoki wzrost wydatków na produkty bieżące: żywność, odzież, kosmetyki i medykamenty, co jest oczywiście efektem napływu migrantów" - zauważył. Zaznaczył, że wydatki na dobra trwałe są zdecydowanie niższe niż rok temu, a spowolnienie gospodarcze tylko utrwali stagnację.

Ekspert PIE podkreślił, że ceny produktów rolnych wzrosły w znacznym stopniu w porównaniu z ubiegłym rokiem: zboże jest droższe o około 70 proc., mleko o 50 proc., mięso o 40-50 proc. "Prawdopodobnie dochodzimy jednak do momentu, w którym tempo wzrostu cen zacznie spowalniać" - wskazał.

W ocenie Rybackiego cena pszenicy na rynkach globalnych jest obecnie znacznie niższa niż w trakcie wakacji, czemu sprzyja m.in. odblokowanie eksportu żywności z Ukrainy. "Spadek cen na rynkach hurtowych przełoży się na ceny detaliczne z lekkim opóźnienie; wzrost cen żywności prawdopodobnie zwolni pod koniec IV kw. br." - podsumował.

