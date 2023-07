Ekspert PIE: prognozujemy poprawę wyników sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale br.

Przewidujemy poprawę wyników sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale br., co będzie wynikać przede wszystkim ze wzrostu płac - ocenił Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w komentarzu do piątkowych danych GUS. Według PIE realne zarobki zwiększą się w tym czasie o 1,6 proc.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. spadła o 4,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,9 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła natomiast w ubiegłym miesiącu o 2,1 proc. rdr.

Analityk PIE zwrócił uwagę, że sprzedaż detaliczna w czerwcu ponownie zmalała w porównaniu do ubiegłego roku. "Jest to efekt większej skłonności do oszczędzania w warunkach wysokiej inflacji oraz spadku realnych wynagrodzeń w poprzednich kwartałach" - stwierdził. Zaznaczył, że "wciąż występuje efekt wysokiej bazy w związku z dodatkową konsumpcją przez ukraińskich uchodźców w zeszłym roku".

Sprzedaż detaliczna, jak zauważył Sergiej Druchyn, spadła w czerwcu o 4,7 proc. - mniej niż miesiąc wcześniej (-6,8 proc.). "To już szósty miesiąc z rzędu, kiedy wyniki handlu spadają w ujęciu rok do roku" - podkreślił. Zwrócił uwagę, że komentarz GUS wskazuje na "spadek wolumenu wszystkich kategorii handlu". Wskazał na spadek sprzedaży paliw (-8,3 proc.) oraz RTV i AGD (-14,4 proc.) oraz sprzedaż prasy i książek (-16,6 proc.).

Mniejsze zarobki i zmiany w strukturze konsumpcji przyczyniły się - jak wyjaśnił ekspert PIE - do spadku sprzedaży dóbr trwałych. "Narodowy Bank Polski odnotowuje, że w maju tego roku odsetki, które banki wypłaciły swoim klientom, były ponad pięć razy większe niż rok temu" - przypomniał. Dodał, że to efekt wyższych stóp procentowych i rosnącej ilości pieniędzy, które Polacy trzymają na dłużej w bankach. "Do tego dochodzi odpływ uchodźców wojennych z kraju i fakt, że Polacy zdecydowanie rzadziej planują większe zakupy" - podkreślił.

PIE przewiduje "poprawę wyników sprzedaży detalicznej już w trzecim kwartale br". "Głównym motorem będzie wzrost płac w gospodarce powyżej poziomu inflacji, który nastąpił już w czerwcu" - ocenił Druchyn. Według prognoz PIE w trzecim kwartale realne zarobki wzrosną o 1,6 proc. Wyniki badań koniunktury konsumenckiej również sugerują poprawę wyników sprzedaży detalicznej w najbliższych miesiącach - zauważył. Zwrócił uwagę, że wskaźnik obrazujący obecną oraz przyszłą chęć dokonywania ważnych zakupów znacząco się poprawił wracając do poziomów sprzed wojny. "Według badania rośnie również dobrostan gospodarstw domowych - około 53 proc. ankietowanych uznało obecną sytuację finansową za dobrą" - podsumował Druchyn.

