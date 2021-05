Ekspert PIE: w II kwartale produkcja budowlana będzie słabsza niż w 2020 r.

Przez cały drugi kwartał produkcja budowlana będzie słabsza niż w 2020 roku - prognozuje Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, odnosząc się do piątkowych danych GUS. Dodał jednocześnie, że oceny przedsiębiorców wskazują na stopniowe odbudowywanie aktywności w sektorze budowlanym.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2021 r. spadła o 4,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,9 proc.

Michał Gniazdowski z zespołu makroekonomii PIE odnosząc się do kwietniowego spadku produkcji budowlano-montażowej zwrócił uwagę, że to "dużo lepszy wynik niż wskazywała mediana rynkowych prognoz (-8 proc.)". Dodał, że w marcu wolumen skurczył się o 10,8 proc. Analityk zaznaczył, że spadek jest związany ze słabszą realizacją projektów infrastrukturalnych. "W odróżnieniu od ubiegłych miesięcy wzrost zanotowały firmy wznoszące budynki" - zauważył.

Jego zdaniem wzrost w budowie nieruchomości może być jednorazowy. "Na spowolnienie na rynku mieszkaniowym i komercyjnym będą wpływać słabe wyniki finansowe firm deweloperskich" - zaznaczył.

Jak ocenił, od początku pandemii wartość zobowiązań firm działających w obsłudze rynku nieruchomości w relacji do ich przychodów wzrosła średnio o 4 pp. z 91 do 95 proc. "Chociaż na poziomie kraju to umiarkowana wielkość, to jednak odpowiada za nią większe zadłużenie podmiotów z kilku zachodnich województw" - wyjaśnił. Dał przykład woj. zachodniopomorskiego, gdzie notuje się niemal 3-krotny wzrost wielkości zobowiązań. W konsekwencji "część przedsiębiorstw może stracić dostęp do finansowania dalszych projektów, co finalnie odczują firmy budowlane operujące w tych regionach".

Analityk spodziewa się, że produkcja budowlana będzie kurczyć się przez cały drugi kwartał br. "Najprawdopodobniej jednak tempo spadku w kolejnych miesiącach będzie porównywalne do obecnych wyników" - ocenił Gniazdowski.

Ekspert zwrócił uwagę na badania koniunktury GUS, z których wynika, że firmy budowlane lepiej oceniają przyszłą produkcję i portfel zamówień niż na początku roku. "Ilość respondentów optymistycznie oceniająca perspektywy gospodarcze jest jednak wciąż mniejsza niż przed pandemią" - podsumował analityk.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

