Ekspert: ponad 2: 3 pracowników hotelowych zaszczepionych

Ponad 2/3 pracowników hotelowych jest już zaszczepionych, co przy rygorystycznych zasadach sanitarnych stosowanych w hotelach, daje wysoki poziom bezpieczeństwa, mimo nadciągającej czwartej fali epidemii - ocenia Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

"W związku z narastającą niepewnością wywołaną coraz bardziej prawdopodobnym nadejściem tzw. czwartej fali pandemii zapytaliśmy hotelarzy o kwestię dotyczącą zaszczepienia personelu" - powiedział PAP Mączyński. Przypomniał, że ostatnio Izba pytała o to hotelarzy w maju br.

Jak wskazał, nadesłane odpowiedzi potwierdzają wielką społeczną odpowiedzialność branży hotelowej. "Wynika z nich, że 66 proc. pracowników zostało zaszczepionych pierwszą dawką (co daje wzrost o 11 pp. w porównaniu do maja), natomiast w pełni zaszczepionych jest już 62 proc. personelu, co oznacza wzrost o 26 pp. w stosunku do maja br." - podał.

Jak zaznaczył, to znacznie powyżej średniej krajowej, która wciąż nie przekracza 50 proc. zaszczepionych.

Według eksperta, solidny odsetek zaszczepionych pracowników hotelowych, plus bardzo wysoki poziom gotowości do dalszego funkcjonowania w reżimie sanitarnym (co wykazały liczne kontrole służb państwowych) dowodzi, że hotele w Polsce są bezpiecznymi miejscami. "Ewentualne ograniczenia działalności hoteli podczas zbliżającej się czwartej fali epidemii będzie pozbawione sensu" - wskazał.

Jak wyjaśnił, dotychczasowe zakazy prowadzenia usług hotelarskich lub ich ograniczanie pokazały, że popyt na usługi noclegowe był w dużym stopniu zaspokajany przez mieszkania, kwatery i apartamenty, które działają często w szarej strefie i nie respektują obowiązujących przepisów.

Przypomniał, że pod koniec lipca Izba wystosowała m.in. do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego apel, w którym przytoczyła m.in. statystyki niemieckiego Robert Koch Institut, potwierdzające jak niewielki odsetek zakażeń ma miejsce w sektorze usług noclegowych. "Wskazane wówczas przez nas informacje pozwalają uzasadnić wniosek, że podobnie jak w innych krajach europejskich, hotele w Polsce mają marginalny udział w rozprzestrzenianiu zakażeń wirusem SARS-CoV-2" - zaznaczył.

Sekretarz Izby zwrócił też uwagę, że przypadku rozwoju kolejnej fali epidemii hotelarze deklarują przygotowanie do przyjmowania gości, którzy wykonają testy na brak obecności wirusa lub też okażą dowód przebycia choroby, pokazujący obecność przeciwciał. "Równolegle mogą weryfikować i przyjmować gości zaszczepionych, wymaga to jednak wprowadzenia odpowiednich przepisów, które pozwolą hotelarzom na weryfikację faktu zaszczepienia się przez gości, a także upoważnią do przechowywania danych wrażliwych" - zaznaczył.

Mączyński dodał, że Izba już jakiś czas temu zadeklarowała gotowość do wypracowania wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i odpowiednimi specjalistami, norm i warunki funkcjonowania hoteli w obliczu czwartej fali epidemii. "Nie otrzymaliśmy jeszcze w tej sprawie żadnej odpowiedzi" - powiedział.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ skr/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl