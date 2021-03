Ekspert: przez ograniczenia najbliższe miesiące mogą przynieść wzrosty sprzedaży przez internet

Najbliższe miesiące mogą przynieść ponowne wzrosty wartość sprzedaży przez internet - wskazał w komentarzu dla PAP ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Ignacy Święcicki. Dodał, że jest to związane z przywróconymi w marcu w związku z pandemią ograniczeniami działalności gospodarczej.

Święcicki zwrócił też uwagę na możliwy znaczący wzrost sprzedaży e-commerce w branży spożywczej. Wskazał, że w Polsce jedynie 0,8 proc. wartości produktów spożywczych sprzedawanych jest przez internet, a potencjał rozwoju w tym obszarze jest bardzo duży. "Pierwszą okazją do zweryfikowania, na ile ten potencjał może być zrealizowany w krótkim okresie są zbliżające się Święta Wielkanocne, generujące zwiększone zakupy spożywcze. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przebiegną one w warunkach ostrych obostrzeń przeciwpandemicznych" - ocenił.

Według eksperta najbliższe miesiące mogą przynieść ponowne wzrosty wartość sprzedaży przez internet, co będzie związane z przywróconymi w marcu ograniczeniami działalności gospodarczej, najpierw w niektórych województwach, a obecnie w całym kraju.

Jego zdaniem w dłuższym okresie pozytywnie na rozwój e-handlu wpłyną działania sprzedawców i platform, które mają na celu poprawę warunków konkurencyjnych, skracanie czasu dostaw i rozwój narzędzi zmniejszających bariery rozpoczęcia handlu online.

Ignacy Święcicki wskazał, że wartość sprzedaży przez internet w lutym zmalała w stosunku do stycznia o 9,3 proc., a jej udział w całej sprzedaży detalicznej wyniósł 8,6 proc. "To najniższym wynik w ostatnich czterech miesiącach" - zaznaczył. W jego ocenie czynnikiem, który przyczynił się do tego było otwarcie galerii handlowych od 1 lutego, na co wskazuje zmiana w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia, czyli kategorii dóbr, dla której najważniejszym kanałem sprzedaży są galerie handlowe. Zaznaczył, że o ile cała wartość sprzedaży tego typu dóbr była w lutym wyższa o ponad 70 proc. w stosunku do stycznia, o tyle sprzedaż w internecie była o 6,9 proc. niższa.

"Spośród wszystkich kategorii produktów analizowanych przez GUS jedynie w grupie +Pojazdy samochodowe, motocykle, części+ sprzedaż w lutym była wyższa niż styczniu, a największy spadek był grupie +Prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o niemal 20 proc." - dodał w komentarzu.

