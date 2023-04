Ekspert: przy wypełnianiu PIT warto pamiętać o nowych ulgach podatkowych

Zostało jeszcze kilkanaście dni na rozliczenie PIT za 2022 r. Przy rozliczeniu warto pamiętać o ulgach, jakie zostały wprowadzone w ubiegłym roku – wskazano we wtorkowej informacji prasowej kancelarii Intrum.

Osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, zostało kilkanaście dni na wypełnienie PITów. Przy rozliczaniu podatku można skorzystać z kilku nowych ulg, wprowadzonych w 2022 r. - wynika z wtorkowej informacji prasowej kancelarii Intrum.

Jak przypomniano, że od zeszłego roku pojawiła się m.in. ulga dla pracujących seniorów, która polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 tys. 528,00 zł, uzyskanej z pracy na etacie, z umowy zlecenia, z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-proc. stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz zasiłku macierzyńskiego.

Wskazano także, że wprowadzona została również ulga 4+, z której mogą skorzystać podatnicy wychowujący co najmniej czworo dzieci. Ona także zwalnia od płacenia podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 tys. 528,00 zł i również ze źródeł takich jak w przypadku ulgi dla pracujących seniorów. Zwrócono uwagę, że ulga 4+ nie obejmuje przychodów z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (poza zasiłkiem macierzyńskim), z umów o dzieło i z praw autorskich.

"Co istotne, ulga +4+ + skierowana jest nie tylko do rodziców biologicznych, ale również do rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na stan cywilny" - stwierdzono w informacji.

Przypomniano także, że od zeznania za 2022 r. można przekazywać organizacjom porządku publicznego 1,5 proc. podatku, a nie, jak było wcześniej, 1 proc.

