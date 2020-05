Ekspert: targi branżowe muszą przetrwać

Potrzebne jest zielone światło dla targów – na konkretnych zasadach – mówi branża targowa i proponuje konkretne etapy „odmrażania” imprez targowych w Polsce, już od czerwca. To dobra wiadomość dla wielu branż – m.in. dla infrastruktury. Ma ona u nas stale obecne w kalendarzu wydarzenia, które przyciągają również wielu zainteresowanych zza granicy. Chodzi np. o organizowane co dwa lata w Gdańsku Trako – poświęcone kolei czy kieleckie Traffic-Expo. Do czasu ich pełnego odblokowania, imprezy muszą dotrwać w dobrej kondycji – mówi Adrian Furgalski, ekspert od infrastruktury z ZDG TOR.

Są pozostawieni sami sobie – mówi o branżowych targach Adrian Furgalski. Żadna z zaplanowanych imprez nie doszła do skutku, a niektóre z tych, które dotyczą infrastruktury przełożone są na inne terminy.

Jego zdaniem, na przetrwanie branży targowej powinny zostać przeznaczone środki z tzw. funduszu COVID-owego.

Berlińskie targi Innotrans i gdańskie Trako w jednym roku to dobre rozwiązanie

– proponuje ekspert. Do 2021 imprezy muszą jednak przetrwać w dobrej kondycji.