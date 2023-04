Ekspert: w 2022 r. cudzoziemcy kupili w Polsce prawie 14,4 tys. mieszkań

W 2022 r. cudzoziemcy kupili w Polsce prawie 14,4 tys. mieszkań, czyli o 35 proc. więcej niż rok wcześniej - wyliczył ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo. Wskazał, że największą grupą nabywców stanowili obywatele Ukrainy, znacząco wzrosły transakcje z udziałem obywateli Białorusi.

Ekspert przeanalizował najnowsze sprawozdanie MSWiA dotyczące aktywności cudzoziemców na polskim rynku nieruchomości. Jak podał resort, w 2022 r. osoby z zagranicznym paszportem kupiły w naszym kraju 14 359 mieszkań, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej. Cudzoziemcy nabyli też 3 083 lokale użytkowe. W ręce obywateli Ukrainy trafiło na zasadach ogólnych, czyli bez zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, prawie 6,2 tys. mieszkań, czyli o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Na podstawie zezwoleń Ukraińcy kupili 194 mieszkania i lokale użytkowe.

"Nasz rynek mieszkaniowy jest dla cudzoziemców niemal całkowicie otwarty. Zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga jedynie zakup nieruchomości w strefie nadgranicznej. Ograniczenie obejmuje więc m.in. Trójmiasto, Szczecin, Świnoujście czy Zakopane. Oczywiście takiego zezwolenia nie potrzebują obywatele UE" - przypomniał ekspert portalu GetHome.pl.

Podkreślił, że po najeździe Rosji na Ukrainę napływ uchodźców z tego kraju był bardzo zauważalny głównie na rynku najmu mieszkań. "Natomiast jeszcze stosunkowo niewielu z nich zdecydowało się na zakup mieszkań. Oczywiście w porównaniu z rokiem 2021 liczba transakcji z udziałem Ukraińców gwałtownie wzrosła" - wskazał Wielgo.

Wskazał, że rosnąca tendencja utrzymuje się od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r. W kolejnych latach obywatele Ukrainy stali się największą grupą kupujących mieszkania z obcym paszportem - zaznaczył. Dodał, że po 2014 r. udział obywateli Ukrainy w transakcjach mieszkaniowych z udziałem cudzoziemców wzrósł z 13 do 43 proc.

Pod względem metrażu Ukraińcy kupili w ub.r. więcej mieszkań niż łącznie obywatele kolejnych 20 krajów, w tym m.in. Niemiec, Białorusi, Rosji, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii.

"Warto pamiętać jednak, że wciąż jest to kropla w morzu wszystkich rynkowych transakcji w naszym kraju. Według GUS, w 2021 było ich blisko 245 tys., w tym na rynku pierwotnym - ok. 101 tys. (dane za 2022 r. poznamy dopiero pod koniec roku). Potrzeba więcej czasu zanim znacznie więcej ukraińskich rodzin, które zostaną u nas na dłużej, będzie sobie mogło pozwolić na zakup mieszkania. Tym bardziej, że wiąże się to z ogromnym wydatkiem, a oprocentowanie kredytów jest wciąż wysokie" - skomentował ekspert.

Zwrócił uwagę, że coraz większą grupę cudzoziemców kupujących mieszkania w Polsce stanowią obywatele Białorusi. MSWiA podało, że w ubiegłym roku kupili u nas 1 336 mieszkań bez konieczności ubiegania się o zezwolenie. W porównaniu z 2021 r. oznacza to wzrost o 83 proc.

"Łącznie nasi wschodni sąsiedzi kupili w 2022 r. - głównie w największych miastach - prawie 8 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ok. 420 tys. m kw. Gdyby przyjąć, że średnia cena metra kwadratowego wynosi 10 tys. zł, to oznaczałoby, że w ubiegłym roku wydali oni na mieszkania w naszym kraju łącznie 4,2 mld zł" - wyliczył analityk.

Zauważył też, że raport MSWiA pokazał rosnącą aktywność na rynku mieszkaniowym obywateli Indii. "Zaczęli oni kupować u nas mieszkania w 2005 r., czyli po przystąpieniu naszego kraju do UE. Od pięciu lat robią to coraz śmielej, np. w 2022 r. kupili mieszkania o łącznej powierzchni 9,8 tys. m kw. W ten sposób awansowali do pierwszej dziesiątki krajów, których obywatele kupują ich najwięcej" - stwierdził Wielgo.

Podkreślił, że cudzoziemcy najchętniej kupują mieszkania tam, gdzie najłatwiej jest o pracę, czyli w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

