Ekspert zarządu PKN Orlen: koncern ogłosi nową strategię do końca roku

Nowa strategia Orlenu zostanie ogłoszona do końca tego roku - poinformował we wtorek ekspert zarządu PKN Orlen w obszarze operacyjnym Arkadiusz Kamiński. Orlen w tym roku sfinalizował przejęcie Grupy Lotos i PGNiG.

Podczas wtorkowej II Debaty Kampanii Polska Chemia 2022 "Plan awaryjny dla Polskiej Chemii - jak przetrwać kryzys energetyczny" ekspert zarządu Orlenu ds. operacyjnych Arkadiusz Kamiński poinformował, że "strategia PKN Orlen zostanie ogłoszona do końca tego roku".

Na początku listopada prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział aktualizację i poszerzenie strategii koncernu.

W ubiegłym tygodniu Grupa Orlen ogłosiła sfinalizowanie procesu połączenia z PGNiG, co - jak podkreślono - oznacza, że "powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która (...) obsługuje ponad 100 mln klientów". "Grupa Orlen po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje" - przekazano.

"Polska ma sukcesy, ma decyzje w zakresie dużego atomu, ale idziemy w kierunku energetyki atomowej uzupełniającej, rozproszonej, i do tego powstała spółka Orlen Synthos Green Energy, (...) która bardzo mocno pracuje właśnie nad SMR-ami - tą polityką atomową uzupełniającą (...). Tu też będą niebawem następne w tym zakresie ogłoszenia" - zapowiadał wówczas prezes PKN Orlen. "Cały czas prowadzimy zaawansowane prace również z innymi spółkami w tym zakresie energetycznym. To dalszy kierunek rozbudowy petrochemii czy kierunek alternatywnych paliw" - dodał.

W pierwszych dniach listopada Obajtek zapowiedział też połączenie działalności poszukiwawczej i wydobywczej Orlenu i PGNiG w Polsce oraz w Norwegii. "Przeznaczymy zdecydowanie większe środki w zakresie poszukiwań i wydobycia, jak również zwiększania wydobycia poza granicami kraju, tam gdzie posiadamy swoje aktywa. I na to będą przeznaczone główne środki i główny nacisk" - zaznaczył.

Prezes Orlenu odniósł się także do planów budowy przez koncern morskich farm wiatrowych: "Bałtyk - 140 mld zł inwestycji. Bałtyk to potężna szansa dla gospodarki i to już realizujemy" - zaznaczył Obajtek w ubiegłym tygodniu.

Kampania Polska Chemia to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którego celem jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie. II Debata Kampanii Polska Chemia 2022 "Plan awaryjny dla Polskiej Chemii - jak przetrwać kryzys energetyczny" odbyła się we wtorek, 8 listopada.

