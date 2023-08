Ekspertka: na rynku hurtowym dostępna jest już gruszka Klapsa; przeciętna cena to 4 zł: kg

W ofercie producentów dostępna jest już gruszka odmiany Klapsa, przeciętna cena to 4 złote za kilogram. Kilogram moreli kosztuje 9-12 zł/kg, a brzoskwiń 4,5-6,5 zł/kg – wskazała ekspertka rynku hurtowego w Broniszach Anna Kaszewiak.

Jak przekazała dla PAP ekspertka rynku hurtowego w Broniszach Anna Kaszewiak, trwa obecnie sezon na polskie owoce, a na rynek trafiają zarówno owoce jagodowe, jak i pestkowe oraz ziarnkowe.

"W ofercie producentów dostępna jest już gruszka odmiany Klapsa, za kilogram trzeba zapłacić od 3 do 4,50, przeciętna cena to 4 złote za kilogram. Mamy także jabłka z tegorocznych zbiorów, są to odmiany typowo letnie jak Antonówka. Za kilogram jabłek tej odmiany zapłacimy od 2,85 do 3,75, przeciętna cena to 3,25 za kilogram. Odmiana dobra do bieżącej konsumpcji jak i na przetwory i do wypieku jabłeczników, szarlotek" - poinformowała ekspertka.

Dodała, że dostępna jest także odmiana Celesta i Delikates. Cena kilograma Celesty waha się w granicach 2,25-3,33 zł, a przeciętnie wynosi 2,86 zł. Na podobnym pułapie - stwierdziła specjalistka - kształtuje się cena odmiany Delikates. Wskazała również, że na rynku w Broniszach dostępne są jabłka z ubiegłorocznych zbiorów z chłodni, np. odmiana Jonagored, której cena wynosi 1,85-2,33 zł/kg, a przeciętnie - 2,20 zł.

W ofercie producentów dostępne są czereśnie, pochodzące z chłodni - kilogram kosztuje od 13 do 20 zł, przeciętnie 19 zł - zauważyła Kaszewiak. Kilogram wiśni kosztuje od 4,50 zł do 6 zł, a śliwki są w cenie od 2 do 4 złotych za kilogram, z przeciętną ceną na poziomie 3 zł za kg. "Śliwki typu węgierka nieco droższe od 4 do 5 złotych za kilogram, a wielkoowocowe od 3,25 do 5,5 zł za kilogram" - podkreśliła ekspertka.

"Sierpień to pora moreli i brzoskwiń. Za kilogram moreli zapłacimy od 9 do 12 złotych, przeciętna 10 złotych, a brzoskwiń od 4,5 do 6,5 zł" - poinformowała.

Ekspertka zwróciła uwagę, że w grupie owoców jagodowych na rynku w Broniszach dostępne są "borówki amerykańskie, jagody leśne, maliny, truskawki, jeżyny oraz porzeczki kolorowe i czarne i agrest, najczęściej sprzedawane w tak zwanych mixach". Borówki kosztują 10-18 zł za kg, jagody leśne 25-28 zł/kg, maliny 15-25 zł/kg, przy czym - jak wskazała specjalistka - duża rozbieżność cenowa wynika z jakości oferowanego towaru, czy z uprawy polowej, czy spod folii. Kilogram truskawek kosztuje 13-18 zł, z przeciętną ceną na poziomie 16 zł - podsumowała Kaszewiak.

Rynek hurtowy Bronisze to jeden z największych tego typu rynków w Polsce, na którym zaopatrują się głównie sklepy, bazary, a także stołówki, restauracje i bary. Handluje się tu owocami i warzywami oraz kwiatami.

