Eksport do Niemiec – Polska na europejskim podium

Polska jest już drugim co do wielkości europejskim eksporterem na rynek niemiecki, z krajów Europejskich więcej sprzedaje tam tylko Holandia – wynika z opracowania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podczas pandemii wzrósł eksport żywności na niemiecki rynek.

Poza żywnością dwucyfrowy wzrost odnotowano w imporcie z Polski m.in. środków czystości, preparatów kosmetycznych i toaletowych oraz nawozów. Największy spadek sprzedaży za Odrą dotyczył natomiast wyrobów przemysłu motoryzacyjnego. Ich eksport z Polski do Niemiec w kwietniu br. zmalał o 69 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.Na pandemii ucierpieli także eksporterzy wyrobów z kauczuku (spadek sprzedaży w kwietniu br. o 54 proc.), maszyn i urządzeń mechanicznych (o 39 proc.), mebli (o 36 proc.) oraz wyrobów z żelaza i stali (o 24 proc.).Kształtowanie się polskiego eksportu towarów do Niemiec w najbliższych miesiącach będzie z jednej strony zależeć od tego, jak szybko odbuduje się popyt niemieckich konsumentów, zaś z drugiej – kiedy światowa gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu, a tym samym wzrośnie popyt zagranicy na niemieckie dobra.Dane makroekonomiczne wskazują, że gospodarka Niemiec najgorsze ma już za sobą. W maju br. sprzedaż detaliczna w Niemczech wyrównana sezonowo była realnie o 13,9 proc wyższa niż w kwietniu br. i o 3,8 proc. wyższa niż w maju 2019 r. To lepszy wynik niż spodziewali się analitycy. W maju br. Doszło też do odbicia w niemieckim eksporcie towarów. W porównaniu z kwietniem br. zwiększył się on o 9 proc., jednak w stosunku do maja 2019 r. był nadal niższy aż o blisko 30 proc. Jest to szczególnie istotne, gdyż duża część polskiego eksportu do Niemiec to części i podzespoły oraz dobra inwestycyjne, a popyt na nie zależy od popytu zagranicznego na niemieckie dobra.