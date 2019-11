Eksport mocno w górę

Wartość eksportu we wrześniu tego roku zwiększyła się o 10,7 proc. do 19 mld 535 mln euro w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. - wynika z szacunków członków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

