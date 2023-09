Eksport z Rosji do Włoch praktycznie zamarł. Takiego spadku jeszcze nie było

Eksport z Rosji do Włoch spadł w sierpniu o 90,6 proc. rok do roku. Informację opublikował włoski instytut statystyczny, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), który podał dane dotyczące handlu z krajami spoza Unii Europejskiej.

Obniżenie rosyjskiego eksportu do Włoch o 90,6 proc. w sierpniu 2023 roku w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim, zgodnie z danymi włoskiego instytutu statystycznego, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), to zdaniem ekspertów największy spadek rok do roku.

Ogólnie rzecz biorąc, jak zauważają eksperci, wielkość importu we Włoszech spada rok do roku ósmy miesiąc z rzędu.

Jednak o ile w przypadku innych krajów niż Rosja, możemy mówić generalnie o spadku prawie wszystkich typów towarów, to w przypadku największego pod względem obszaru kraju na świecie za spadkami stoi ograniczenie dostaw ropy naftowej, a przede wszystkim gazu ziemnego.

Do jesieni ubiegłego roku Rosja sprzedawała jeszcze do Włoch pewne ilości węglowodorów. Jednak potem Gazprom zerwał kontrakty i w praktyce eksport z Rosji ustał.