Ekstraklasa nie zmienia sponsorów

Olgierd Cieślik prezes Totalizatora Sportowego stwierdził: Z przyjemnością informuję, że Ekstraklasa S.A. gra dalej z marką LOTTO.

-Totalizator Sportowy wspiera piłkarską Ekstraklasę od blisko dekady. Dzięki temu doskonale rozumiemy swoje potrzeby biznesowe, a nasze partnerstwo jest stabilne i silne. Współpraca ta to dla nas jedna z form komunikacji marki z klientami, w której łączymy produkty LOTTO z radością wygrywania, kumulacją sportowych emocji i wsparciem sportu. Ponadto oba podmioty przez te lata znacznie się rozwinęły i dostosowały do obecnych czasów. Wskazuje na to chociażby obecność LOTTO w oficjalnej aplikacji Ekstraklasy i wirtualnej grze Fantasy Ekstraklasa. To działania bliskie naszej firmie, która przeszła transformację technologiczną, dzięki czemu świetnie odnajduje się w środowisku rozwiązań mobilnych i cyfrowych – argumentował Cieślik.

Od czterech lat partnerem tytularnym polskiej Ekstraklasy jest Bank PKO i to się też ma nie zmienić. Z ubiegłotygodniowych doniesień medialnych wynika, ze wygasająca z końcem obecnego sezonu umowa PKO BP z Ekstraklasą zostanie przedłużona.

Drużyny Ekstraklasy opanowane przez zakłady bukmacherskie

16 z 18 klubów piłki nożnej w Ekstraklasie 22/23 będzie sponsorowanych przez zakłady bukmacherskie. STS wspiera drużyny Raków Częstochowa (data zakończenia umowy 2024), Jagiellonia Białystok (2025), Zagłębie Lubin (2024), Widzew Łódź (2025), Fortuna łoży na Legię Warszawa (2024), Radomiaka Radom (nieznana), Miedź Legnicę (nieznana). Z kolei Superbet wspiera Lecha Poznań (2026) i Górnika Zabrze (2025).

