Ekstraklasa zarobiła w 2019 roku ponad pół miliarda zł. Lider wciąż ten sam

W 2019 roku kluby Ekstraklasy wypracowały 572, 3 mln zł przychodów, a do tego należy doliczyć jeszcze rekordowe 155,7 mln zł wpływów z tytułu transferów, z czego 92 proc. stanowią transakcje zagraniczne. Prowadząca w rankingu przychodów Legia Warszawa powiększyła swoją przewagę, a na drugie miejsce podium, wyprzedzając Lecha Poznań, wskoczyła Lechia Gdańsk - wynika z 14. raportu firmy doradczej Deloitte „Piłkarska liga finansowa”.

Eksperci Deloitte zaznaczają, że ubiegłoroczne przychody Ekstraklasy zostały osiągnięte bez istotnych wpływów z tytułu gry klubów w europejskich pucharach. Oznacza to, jak wskazują, że w kolejnych latach lepszą ogólną kondycję finansową klubów potencjalnie mogłyby uzupełnić przychody wynikające z udziału w tych rozgrywkach.Zaznaczają też, że w budżetach klubów występujących w Ekstraklasie w sezonie 2019/20 po raz pierwszy widać efekt rekordowego kontraktu dotyczącego praw telewizyjnych, a także wpływów od sponsora tytularnego rozgrywek – PKO Banku Polskiego.- Wyniki ubiegłego roku pokazują, że nasza liga systematycznie się rozwija, co ma także bezpośredni wpływ na finanse. Gratuluję klubom, które o 6 mln zł zwiększyły wpływy komercyjne i o kolejne 5 mln zł przychody z dnia meczu w porównaniu z rokiem 2018. Dołożyliśmy do tego jako Ekstraklasa wpływy z rekordowego kontraktu mediowego oraz ze scentralizowanych praw marketingowych, co zaowocowało zwiększeniem kategorii transmisje o 34 mln zł rok do roku do 201 mln zł raportowanych za rok 2019 - mówi Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy.Legia Warszawa wygrywa ranking Deloitte począwszy od 2011 roku i jak oceniają eksperci Deloitte, nic nie wskazuje na to, by w przyszłości ta sytuacja uległa zmianie. Mimo braku awansu do fazy grupowej europejskich pucharów, warszawski klub zdołał zwiększyć swoje przychody sportowe ze 100 mln zł w 2018 roku do 124 mln zł w 2019 roku.Wśród klubów, które w sezonie 19/20 występowały na boiskach Ekstraklasy, łącznie wzrost przychodów zanotowało aż 11 drużyn - Legia Warszawa, Piast Gliwice, Wisła Kraków, Raków Częstochowa, Cracovia, Pogoń Szczecin, ŁKS Łódź, Lechia Gdańsk, KGHM Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław oraz Korona Kielce.Spadku łącznych przychodów doświadczyły trzy kluby - Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i Lech Poznań. W roku 2019 kluby Ekstraklasy osiągnęły bardzo wysokie przychody z tytułu działalności sportowej. Wzrost rok do roku wynosi 44,3 mln zł, natomiast do pobicia rekordu z 2016 roku, w którym Legia zaksięgowała większość przychodów od UEFA z tytułu udziału w Lidze Mistrzów, zabrakło 6,8 mln zł.Z roku na rok coraz bardziej istotnym źródłem finansowania polskich klubów stają się wpływy transferowe. Suma przychodów z tego tytułu w 2019 r. wyniosła aż 155,7 mln zł, a ich udział w przychodach ogółem zaprezentowanych w raporcie wynosi 27,2 proc. w porównaniu do 15,5 proc. w roku poprzednim. Przeważającą większość (92 proc.) tych przychodów stanowią transfery zagraniczne. Niekwestionowanym liderem rankingu przychodów transferowych jest Legia Warszawa, której budżet dzięki temu został zasilony kwotą 48 mln zł.- Kwota uzyskana dzięki transferom w 2019 roku to historycznie wysoki wynik. Przyczyniają się do tego przede wszystkim transfery młodych polskich zawodników, co może świadczyć o wysokim potencjale, który niosą inwestycje w szkolenie młodzieży. W dłuższym horyzoncie czasowym mogą one nie tylko stanowić o sile zespołu, ale także przynieść duże korzyści materialne dla klubu. Ze względu na ostatnie ruchy transferowe spodziewamy się więc, że rok 2020 może przynieść kolejny rekord przychodów polskich klubów z tego tytułu– mówi Karol Furmanek, starszy menedżer, ekspert Sports Business Group w Deloitte.W sezonie 2019/20, po rozegraniu 26 kolejek na meczach PKO BP Ekstraklas, wprowadzono ograniczenia wynikające z walki z zagrożeniem koronawirusem - raport Deloitte analizuje wyniki frekwencyjne tylko z okresu wcześniejszego.W porównaniu do poprzedniego sezonu nastąpiła poprawa frekwencji o 2,6 proc., a mecze Ekstraklasy oglądało z trybun średnio 9 030 widzów. Rekord frekwencyjny w sezonie 2019/2020 padł podczas derbowego spotkania Wisły Kraków z Cracovią w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy, kiedy na trybunach stadionu przy Reymonta zasiadło okrągłe 33 tys. widzów. Natomiast najwyższym procentowym wzrostem frekwencji może się pochwalić Śląsk Wrocław – 48 proc. w relacji sezon do sezonu.Eksperci Deloitte wskazują, że odpowiedzialne zarządzanie kontraktowaniem graczy jest niezwykle istotne, aby utrzymywać odpowiednią relację wydatków na wynagrodzenia w porównaniu do przychodów klubów. Tym bardziej, że jest to największa część składowa kosztów w klubach piłkarskich. Podają, że za optymalny wskaźnik tej relacji uznawane jest 60 proc., co jest też najczęstszym punktem odniesienia na świecie.Raport podaje, że nie uwzględniając przychodów transferowych, do grona klubów ze wskaźnikiem wynagrodzeń zbliżonym do optymalnego (60-65 proc.) zaliczyć możemy osiem klubów: Lechię Gdańsk, Piast Gliwice, Raków Częstochowę, Koronę Kielce, Legię Warszawa, Cracovię, KGHM Zagłębie Lubin oraz Śląsk Wrocław. Powyżej znalazły się Wisła Płock, Arka Gdynia, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.Jednak, wskazuje Deloitte, po dodaniu transferów tylko jeden klub wydaje zdecydowanie więcej na wynagrodzenia niż jest to przyjęte – Wisła Płock. W 2019 roku klub ten otrzymał 5 mln zł z tytułu emisji akcji, co nie zostało zaliczone do przychodów kalkulowanych we wskaźniku, ale zwiększyło budżet klubu. Po uwzględnieniu tej kwoty wskaźnik wynagrodzeń ulega znacznej poprawie. Większość klubów Ekstraklasy, komentują eksperci Deloitte, trzyma więc swoje wynagrodzenie w ryzach.- Choć wysokość zarobków graczy nie zawsze przekłada się na pozycję klubu w rozgrywkach, prawdopodobnie Legia Warszawa swój kolejny ligowy sukces w znacznej mierze zawdzięcza wysokiemu budżetowi płacowemu. Przeznaczenie wysokich kwot na wynagrodzenia piłkarzy jest nieuniknione, żeby systematycznie zajmować wysokie miejsca w lidze. Mistrzostwa Polski z reguły nie zdobywają kluby spoza finansowej czołówki, co pokazuje analiza ostatnich zwycięzców Ekstraklasy, gdzie na osiem ostatnich sezonów w sześciu triumfowała Legia Warszawa – mówi Mateusz Korytkowski, starszy konsultant, Sports Business Group w Deloitte.Ranking Deloitte analizuje przychody klubów, które w sezonie 2019/2020 grały w rozgrywkach Ekstraklasy oraz tych, które do niej awansowały. Dane finansowe są za rok kalendarzowy 2019. Deloitte podaje, że zostały one dostarczone przez same kluby i nie były weryfikowane przez Deloitte.