Elbląg: EPEC i Energa Kogeneracja porozumiały się ws. sprzedaży ciepła

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) podpisały umowę ws. sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO. Umowa uwzględnia plan inwestycyjny Energi i obecność EPEC na rynku wytwarzania ciepła- podano w piątek we wspólnym komunikacie.

Jak podkreślono, umowa spełnia postulaty elbląskiego samorządu oraz warunki Energi, uzgodnione w procesie negocjacyjnym.

"Cieszę się, że wieloletnie negocjacje przyniosły porozumienie. Przyjęte rozwiązanie jest przede wszystkim korzystne dla mieszkańców i potwierdza perspektywę oraz naszą wolę inwestycji w mieście. Porozumienie z miastem otwiera nowe możliwości i pozwala realizować zapowiadane plany inwestycyjne" - podkreślił prezes Zarządu Energa Kogeneracja Michał Wawryn.

"W dyskusji nad przyszłością elbląskiego systemu ciepłowniczego chodziło o coś więcej, niż tylko transakcję kupna-sprzedaży. Wzięliśmy pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa, realizację potrzeb społeczności lokalnej, spełnienie wymogów środowiskowych. Wypracowaliśmy porozumienie, które będzie solidną podstawą partnerskiej współpracy na kolejne, długie lata. Cieszymy się, że Energa włączy się w dalszy rozwój nowoczesnego miasta"- dodał prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Zgodnie z zawartą umową, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą. EKO sfinansuje też tymczasowe źródło zasilania systemu ciepłowniczego oraz zrealizuje swój plan inwestycyjny.

Zakłada on budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt, a do końca 2024 roku - gazowego bloku kogeneracyjnego, produkującego ciepło i energię elektryczną. Będzie to kolejne obok bloku biomasowego wysokosprawne źródło wytwarzające energię na potrzeby mieszkańców Elbląga. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na ok. 243 mln zł. Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne źródło kogeneracyjne gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła - podano w komunikacie.

Umowa jest długoterminowa. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu - budynków mieszkalnych, instytucji i firm. Dysponuje siecią o łącznej długości blisko 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplne.