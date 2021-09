Elbląg: Rozpoczęły się prace przy przebudowie toru wodnego na rzece Elbląg

Rozpoczęły się prace przy przebudowie toru wodnego na rzece Elbląg i budowie mostu obrotowego w Nowakowie. To drugi etap budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany - poinformował PAP we wtorek Urząd Morski w Gdyni.

Jak podkreśliła rzeczniczka inwestora Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, obecnie wykonawca, Budimex SA przystąpił do robót związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego pod drogę prowadzącą do mostu. W toku są również prace związane z przygotowaniem dróg technologicznych i zagospodarowaniem placu budowy pod kątem logistycznym - dodała.

Wartość kontraktu wynosi 574 mln 73 tys. zł brutto, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

To drugi etap budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Nowa droga wodna ma połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z pominięciem cieśniny piławskiej. Aby kanał przez Mierzeję był funkcjonalny, należy wykonać szereg innych inwestycji, m.in. na rzece Elbląg do portu w Elblągu.

Inwestycja, którą prowadzi Budimex, dotyczy przebudowy istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a w rejonie Nowakowa 40 m. Brzegi zostaną obudowane i umocnione przy użyciu ścianek szczelnych oraz kotew gruntowych, jednak bez robót czerpalnych.

Prace dotyczą wykonania kotew gruntowych o łącznej długości 202 tys. mb. Brzegi zostaną umocnione za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km (głębokość wbicia ścianki od -14 m do -21,5 m n.p.m.; łączna powierzchnia ścianek to 234 tys. m2, łączny ciężar ścianek to 37.400 ton stali).

Brzegi umocnione zostaną za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości brzegu 1,7 km (głębokość ścian do -20m n.p.m.; całkowita powierzchnia ścian szczelinowej to 64 tys. 390 m2; grubość ściany 0,8 m). Łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km2.

Na rzece Elbląg powstanie nowy most obrotowy w Nowakowie, w odległości około 650 m od istniejącego mostu pontonowego. Parametry projektowanego obiektu: długość 104,3 m, a rozpiętość przęseł 2 x 51,5 m. Wykonane zostaną też drogi o długości 2 km.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

