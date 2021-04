Elbląg: Samorząd chce, by inwestor zapewnił infrastrukturę dostępową do portu

Samorząd Elbląga chce, by to inwestor - Urząd Morski, zapewnił infrastrukturę dostępową do tamtejszego portu, który ma najwięcej skorzystać z przekopu Mierzei Wiślanej. Chodzi o pogłębienie ok. 900 m toru wodnego na rzece Elbląg. Według resortu infrastruktury sprawa jest analizowana.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zapewnił, że port w Elblągu, który ma być głównym beneficjentem nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, jest w pełni gotowy na pracę po zakończeniu budowy kanału. Wskazał, że elbląski port już współpracuje z inwestorem i wykonawcami kanału żeglugowego.

"Na potrzeby budowy kanału żeglugowego terminal towarowy przeładowuje 180 tys. ton kamienia hydrotechnicznego. Zatem jeszcze kanał nie został wybudowany, a my już dziś przeładowujemy materiał budowlany na jego rzecz" - wyjaśnił Wróblewski.

Kamień hydrotechniczny, który jest transportowany drogą wodną na budowę kanału, służy do umacniania sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Wyspa powstaje jako kompensacja środowiskowa.

Dyrektor zarządu portu Arkadiusz Zgliński dodał, że infrastruktura portowa jest w pełni gotowa. Została ona wybudowana, zanim jeszcze rozpoczęto realizację nowej drogi wodnej. "Wybudowany został terminal składowo przeładunkowy przy ulicy Radomskiej, terminal pasażerski, zmodernizowana została infrastruktura nabrzeży i dwóch nowych mostów zwodzonych w centrum przy starym mieście" - powiedział. "W naszej gestii pozostaje także pogłębienie miejsc postojowych i cumowniczych przy nabrzeżach terminala" - dodał.

Zgliński wyjaśnił, że aby droga wodna była funkcjonalna i aby jednostki mogły korzystać w pełni z kanału żeglugowego i portu w Elblągu, potrzebne jest pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku ok. 900 metrów.

To kwestia do uzgodnienia między samorządem Elbląga a inwestorem - przekonuje elbląski samorząd.

Rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś pytany, czy inwestor, czyli Urząd Morski weźmie na siebie zadanie pogłębienia toru wodnego umożliwiającego dostęp do portu w Elblągu, odpowiedział PAP, że "kwestia ta pozostaje przedmiotem analiz prowadzonych w gronie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, prezydenta miasta oraz zarządu portu".

Z kolei rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska odpowiedziała, że w 2017 roku zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich, długość toru wodnego w Porcie Elbląg została wydłużona o 2,5 km; natomiast zarządzeniem z 2020 o kolejne 2 km w głąb portu. "Są to na chwilę obecną działania, na które mamy zapewnione finansowanie i które będą wykonane" - wyjaśniła.

