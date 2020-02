Elbląg: W czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta ws. dostaw ciepła

Naszym celem jest kontynuacja negocjacji z Energą Kogeneracja, by system ciepłowniczy dostarczał elblążanom ciepła bez zakłóceń i w oparciu o normy środowiskowe - przekazały władze Elbląga. W czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja ws. opracowania modelu zaopatrzenia miasta w ciepło.

W grudnia 2019 r. spółka Energa Kogeneracja, która dostarcza ciepło przez komunalną sieć spółki miejskiej EPEC, wypowiedziała umowę na dostawy ciepła od przeszłego sezonu grzewczego. Zdaniem prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, wypowiedzenie umowy przez spółkę Energa Kogeneracja jest nieskuteczne.

Na 27 lutego w sprawie modelu zaopatrzenia Elbląga w ciepło zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta Elbląga. Porządek obrad przewiduje przedstawienie przez spółkę Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej swojego projektu; natomiast spółka Energia Kogeneracja przedstawi własny model. Następnie przewidziano dyskusję i przyjęcie uchwał.

"Jako samorząd Elbląga oczekujemy partnerskiej współpracy z Energą Kogeneracja. Chcemy wspólnie ze spółką skupić się na rozwiązaniu kwestii dostaw ciepła elblążanom. Mimo, iż mamy wyrobione na ten temat zdanie i jesteśmy w stanie je uzasadnić faktami, nie widzimy sensu w ustalaniu winnych zaistniałej sytuacji. To nie zbliża stron do wypracowania rozwiązania korzystnego dla 120 tysięcy mieszkańców, w tym 200 pracowników Energii Kogeneracja, którym zależy na zachowaniu pracy i zapewnieniu ciepła w domach elblążan"- wskazały w komunikacie władze miasta.

Niedawno w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie systemu ciepłownictwa w Elblągu z udziałem prezesa URE Rafała Gawina, prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz zarządów spółek Energia Kogeneracja oraz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Prezes URE wezwał strony do dalszych negocjacji i wypracowania wspólnego rozwiązania do 10 marca 2020 roku.

Spółka Energia Kogeneracja (EKO) podała w komunikacie, że "na przestrzeni ostatnich miesięcy podczas spotkań negocjacyjnych EKO niezmiennie przedstawia argumenty świadczące o potrzebie podpisania długoterminowej umowy na sprzedaż ciepła z EPEC".

Jak informował PAP w styczniu dyrektor biura prasowego spółki Energa Krzysztof Kopeć, "przyczyną wypowiedzenia umowy jest upływ z dniem 30 czerwca 2020 roku terminu, do którego elektrociepłownia w Elblągu ma obowiązek zredukować emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów lub zakończyć eksploatację kotłów węglowych".

"Ze względu na brak porozumienia z prezydentem miasta na zawarcie umowy długoterminowej na dostawy ciepła pomiędzy Energą Kogeneracją a EPEC, Energa Kogeneracja musi wyłączyć 30 czerwca 2020 roku kotły węglowe, w konsekwencji czego znacząco ograniczona zostanie wielkość mocy dostarczanej przez elektrociepłownię przy ul. Elektrycznej do miejskiego systemu ciepłowniczego" - wskazał.

Dodał, że o konieczności redukcji mocy Energa Kogeneracja powiadomiła EPEC zgodnie z Prawem energetycznym z odpowiednim wyprzedzeniem, we wrześniu 2018 roku.

"Od 2012 roku miasto nie zaakceptowało żadnego z przedstawionych przez Energę Kogenerację modeli zapewnienia dostaw ciepła dla Elbląga (blok gazowo-parowy zaproponowany w lutym 2012 roku, instalacja oczyszczania spalin dla kotłów węglowych w grudniu 2016 roku oraz kotłownia wodna gazowo-olejowa w sierpniu 2019 roku)" - wyjaśnił.

Jak wskazywał z kolei elbląski samorząd, nieprawda jest, że miasto odrzucało wszystkie rozwiązania proponowane przez Energę Kogeneracja. "Wszystkie składane od 2012 roku propozycje Energi, nawet te mało satysfakcjonujące, związane z utrzymaniem paliwa węglowego, były uwzględniane w planach zaopatrzenia Elbląga w ciepło".

Zdaniem władz miasta, od dłuższego czasu spółka Energa Kogeneracja skłaniała samorząd do podpisania niekorzystnego aneksu. Zakładał on, według samorządu, że to spółka jednostronnie i przez wiele lat gwarantowała sobie prawo do ustalania ceny i wypowiadania umowy praktycznie z dnia na dzień. Według samorządu, w tym czasie EPEC i wszystkie powiązane z nim podmioty nie mogłyby inwestować we własne źródła ciepła.

Jak podał EPEC, aneks przewidywał, że w przypadku wypowiedzenia umowy elbląska spółka będzie płacić kary umowne, które wyniosą tyle, ile warta jest modernizacja kotłów czyli 114 mln zł. Miasto nie podpisało aneksu a Energa Kogeneracja wypowiedziała w ślad za tym umowę.

Energa Kogeneracja dostarcza ok. 70-80 proc. ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego.