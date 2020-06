Elektroniczne tablice informacyjne w 2021 r. na przystankach w Oświęcimiu

Oświęcimski magistrat wybrał dostawców biletomatów oraz elektronicznych tablic informujących pasażerów komunikacji miejskiej o kursowaniu autobusów – poinformował urząd. Zamontowane zostaną one na przystankach do lata 2021 r.

"Umowy z dostawcami zostaną podpisane przed końcem miesiąca" - powiedziała rzecznik oświęcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecień.

Samorząd podał, że skłonny był przeznaczyć na realizację całego zadania 1,61 mln zł. Po przetargu okazało się, że wyda mniej: 1,36 mln zł.

Miasto podzieliło przetarg na dwie części - dostawę samych tablic, a także biletomatów. Zwycięzca pierwszej części otrzyma za usługę 924,9 tys. zł, a drugiej - 437 tys. zł.

Władze samorządowe chciałyby, aby ułatwienia dla pasażerów zostały umieszczone na przystankach miejskich do lata 2021 r.

Rzecznik oświęcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecień poinformowała, że dotychczas takich urządzeń w mieście nie było. Ich montaż przyczynić się ma do poprawy jakości usług komunikacyjnych. Pierwsze cztery tablice oraz jeden biletomat mają zostać zamontowane przy głównej ulicy - Dąbrowskiego - jeszcze przed końcem br.

Tablice zostaną zainstalowane na przystankach w głównych ulicach, m.in. na Starym Mieście, na osiedlu Chemików, przy stacji PKP. Biletomaty staną m.in. na starówce oraz przy dworcu kolejowym.

Zakup i montaż tablic oraz biletomatów to element wspólnego programu samorządu oraz komunalnego Miejskiego Zakładu Komunikacji, na który partnerzy otrzymali 3,4 mln zł z funduszy UE. Całość przedsięwzięcia zamknie się kwotą 4,7 ml zł. Przewoźnik z tych pieniędzy zakupił już autobus o napędzie elektrycznym. Do floty dołączy on przed końcem br. Na tablice informacji pasażerskiej i biletomaty otrzymało 1,2 mln zł z funduszy UE.

Katarzyna Kwiecień przypomniała, że MZK w br. sfinalizowało już zakup 19 niskopodłogowych autobusów oraz niewielkiego busa. Siedem z nich ma napęd hybrydowy. Pozostałe są napędzane silnikami spalinowymi, które spełniają normy czystości spalin Euro6. Realizacja umowy zakupowej trwała 2 lata. Inwestycja kosztowała 21 mln zł. MZK pozyskał na zakup autobusów blisko 18 mln zł z funduszy unijnych. Resztę wyłożył z własnych pieniędzy.

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu przewozi rocznie blisko 100 tys. osób. Dysponuje 48 autobusami, które rocznie pokonują 2,4 mln km.