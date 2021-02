Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją: lokalny projekt wyznaczył ogólnopolskie standardy

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją to projekt, który z lokalnego wdrożenia stworzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki stał się standardem dla polskiej cyfryzacji w ramach uruchomionego projektu EZD RP realizowanego przez m.in. NASK. Obecnie z systemu korzysta ponad 100 tys. urzędników.

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) to system kancelaryjno-archiwalny do elektronicznego zarządzania dokumentami i informacją w administracji publicznej. Powstał w latach 2010-2011 i był realizowany wyłącznie przez pracowników i programistów urzędu. Po ukończeniu prac EZD PUW stał się własnością Skarbu Państwa, jak mówią PAP jego twórcy - systemem "stworzonym przez urzędników dla urzędników".Z systemu korzysta obecnie prawie 600 partnerów i ponad 100 tys. urzędników pracujących w jednolitym i bezpłatnym narzędziu polskiej administracji. "Budowa systemu własnym sumptem przez pracowników PUW była odpowiedzią na brak takiego narzędzia, które stałoby się fundamentem funkcjonowania urzędu, a kolejne próby znalezienia takiego produktu na rynku kończyły się niepowodzeniem z powodów finansowych i proceduralnych" - tłumaczy dyrektor biura informatyki i rozwoju systemów teleinformatycznych PUW Mariusz Madejczyk.Członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo Krzysztof Izdebski w rozmowie z PAP ocenił, że EZD PUW to optymalny model systemu do zarządzania elektroniczną dokumentacją w administracji. "Choć PUW i MC odmówiło Fundacji ePaństwo dostępu do kodu źródłowego systemu" - zaznaczył. Jak wskazał, w przypadku umożliwienia wglądu w kod projekt EZD PUW mógłby stać się przykładem tego, że "publiczne pieniądze to publicznie dostępny kod źródłowy".Zdaniem Izdebskiego pytaniem odrębnym pozostaje kwestia uniwersalności zastosowania systemu EZD PUW, a później - EZD RP. "Obawiam się, że jest to mało możliwe i administracja będzie cyfryzować się dzięki zewnętrznym firmom. Nie mamy odpowiednich zasobów, jeśli chodzi o kadry IT. Nie zmienia to jednak tego, że korzystanie z firm zewnętrznych nie może opierać się na przywiązaniu do jednego producenta" - zauważył ekspert. Jak podkreślił, polska administracja potrzebuje rozwiązań otwartych, modułowych i takich, które mogą być rozwijane przy udziale konkurencji.W opinii Madejczyka natomiast komercyjne narzędzia nie spełniały oczekiwań urzędu. Nie były też dostosowane do realiów polskiej administracji i rzeczywistych potrzeb jej pracowników "zmagających się na co dzień z wieloma przepisami prawa, ograniczeniami proceduralnymi i skomplikowanymi zasadami dostępu do zasobów informacyjnych państwa".Według przedstawiciela PUW fundamentem dla tworzenia EZD na poziomie ogólnopolskim stało się "partnerstwo setek urzędów i dziesiątek tysięcy pracowników administracji", którzy dbają o to, by rozwiązanie spełniało podstawowy warunek uniwersalności swojego zastosowania. "Największą wartością tego przedsięwzięcia, które nie ma żadnego komercyjnego wymiaru, jest jego elastyczność. Bez zbędnych procedur, zamówień publicznych, umów komercyjnych i ryzyk związanych z zależnością od konkretnych rozwiązań".Madejczyk podkreślił, że Skarb Państwa zyskuje w postaci EZD narzędzie, które może swobodnie rozwijać i dostosowywać do zmieniającego się otoczenia legislacyjnego oraz projektowego. Jednolitość systemu to zdaniem szefa biura informatyki i rozwoju systemów teleinformatycznych PUW jego największa przewaga, która przekłada się również na oszczędności dla budżetu państwa. Chodzi tu nie tylko o zakup gotowego oprogramowania, ale także utrzymanie systemu, gdyż do zmieniających się realiów (np. w wyniku wdrożenia eZamówień, eDoręczeń czy eFaktur) dostosowywany jest jeden produkt, z którego korzysta jednocześnie wiele urzędów.Jednolitość pozwala również na wykorzystanie systemu przez wszystkich partnerów projektu EZD PUW niezależnie od ich wielkości i statusu. Mogą z niego bowiem korzystać m.in.: administracja rządowa terenowa, wojewodowie, samorządy każdego szczebla, administracja rządowa i państwowa centralna, a także ministerstwa, ochrona zdrowia, szkolnictwo wyższe czy sądy administracyjne.Krzysztof Izdebski ocenił, że cyfryzacja w Polsce przyniosła realne zmiany przede wszystkim w zakresie usług systemu ochrony zdrowia. "Możemy narzekać, że jeszcze wiele przed nami, ale jednak dość sprawnie korzystaliśmy z usług tej służby w okresie pandemii. Inna sprawa, że przygotowania np. do wdrożenia e-recepty trwały zbyt długo" - stwierdził prawnik. Zdaniem Izdebskiego fundamentem usług IT w administracji publicznej są prywatność i bezpieczeństwo danych obywateli. "Wydaje się, że zbyt rzadko - mimo takiego obowiązku - przeprowadza się ocenę skutków dla ochrony danych przy okazji takich projektów" - ocenił przedstawiciel Fundacji ePaństwo. Dodał, że w przypadkach, kiedy tego rodzaju audyty są przeprowadzane, to wyniki ich są zbyt rzadko podawane do publicznej wiadomości.W opinii przedstawiciela Fundacji ePaństwo zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa rośnie, gdyż pojawia się coraz więcej zmian legislacyjnych, które "dają i będą dawały podstawę do przetwarzania zbyt wielu danych i przez zbyt wiele podmiotów".Jak powiedział PAP Madejczyk, Ministerstwo Cyfryzacji uznało przedsięwzięcie PUW za istotne z punktu widzenia cyfryzacji państwa. Dlatego powstał projekt EZD RP, który w przyszłości zastąpi wdrożenie EZD PUW jako narzędzie centralne. Ma być ono jednak zbudowane na tych samych podstawach, które posłużyły do powstania projektu podlaskiego - na jednolitości i własności Skarbu Państwa.Projekt EZD RP jest obecnie realizowany przez NASK (Państwowy Instytut Badawczy) we współpracy z Wojewodą Podlaskim.autorka: Małgorzata Fraser