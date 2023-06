Elektrotim skończył budowę bariery na granicy z Białorusią. Czas na nowe zamówienia

Znacznie ponad pół miliarda złotych w portfelu zamówień i 270 prowadzonych projektów. Elektrotim kończy budowę bariery elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy i podsumowuje pierwszy kwartał.

Skonsolidowane przychody Elektrotimu ze sprzedaży wyniosły 97,5 mln zł, a skonsolidowany portfel zamówień sięgnął 618 mln zł, przy 270 projektach prowadzonych w całej grupie - tak wyglądała sytuacja spółki po pierwszym kwartale 2023 r.

- Nie odczuwamy recesji, zauważamy za to wiele pozytywnych czynników na rynku związanych z nakładami na bezpieczeństwo i obronność – podkreślał Artur Więznowski, prezes Elektrotimu podczas czwartkowej konferencji wynikowej.

Jednym z najważniejszych i największych kontraktów grupy, która specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki, była budowa bariery elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy.

Umowa jest już praktycznie zrealizowana, wkrótce ruszą końcowe odbiory

- Straż Graniczna potwierdziła wczoraj (31 maja - przyp. red.) zakończenie prac na ostatnim odcinku bariery granicznej. W ciągu kilku dni muszą zgłosić kalibracje i konfiguracje ostatniego odcinka, jeżeli zostanie odebrany przez zamawiającego, zgłosimy całość do odbioru, zakładamy, że stanie się to do połowy czerwca – mówił na konferencji Dariusz Kozikowski, członek zarządu Elektrotimu.

Kontrakt ze Strażą Graniczną zawarto w marcu ubiegłego roku, jego wartość to 278,6 mln zł. W najbliższych tygodniach można spodziewać się jego całkowitego rozliczenia, ale zarząd spółki podkreśla, że kończąca się umowa została już zastąpiona innymi kontraktami.

Chodzi m.in. o zawarcie kilku umów z PKP Energetyka na budowę podstacji trakcyjnych za 78,5 mln zł. Elektrotim podpisał też umowę z Centrum Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych linii światłowodowej na Pomorzu za 15 mln zł oraz ze spółką Tauron Dystrybucja na rozbudowę rozdzielni za 14,7 mln zł.

Zarząd chce wypłacić dywidendę za udany miniony rok

Co ważne dla akcjonariuszy, w połowie maja rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za miniony rok. Dywidenda ma wynieść 1,5 zł za akcję, a łącznie do wypłaty trafi niemal 15 mln zł. Z kolei 8 mln zł spółka przeznaczy na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Największymi udziałowcami Elektrotimu są Krzysztof Folta z małżonką (17,25 proc.), Krzysztof Wieczorkowski (13,22 proc.), Mirosław Nowakowski (6.09 proc.), Allianz OFE (9,81 proc.) oraz Nationale Nederlanden PTE (5,86 proc.).

