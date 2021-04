Elektrownia w Opolu otrzymała wpis do audytu EMAS

Elektrownia Opole, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, utrzymała rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu - poinformowała w czwartek rzecznik PGE GiEK Sandra Apanasionek.

W przesłanym komunikacie rzecznik PGE GiEK poinformowała, że elektrownia Opole, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, utrzymała rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpisie do tego systemu jest potwierdzeniem spełnienia przez zakład najbardziej restrykcyjnych wymagań z zakresu ochrony środowiska.

Elektrownia Opole w lipcu 2005 r., jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, została umieszczona w krajowym rejestrze EMAS. Było to rezultatem działań związanych z rozwojem i doskonaleniem wdrożonego w 2001 roku systemu zarządzania środowiskiem według wymagań normy ISO14001.

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania systemu EMAS dają wytyczne, dzięki którym można porządkować obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizować ponoszone koszty i efektywnie zarządzać energią i zasobami. Jak zaznacza PGE GiEK, system EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, który ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl