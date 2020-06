Ełk: Dwie firmy zainwestują prawie 16 mln zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Prawie 12 mln zł zainwestuje w działające już przedsiębiorstwo firma CEZAR, a 4 mln zł inwestycji planuje spółka HEMP WORLD. Oba przedsiębiorstwa zainwestują w Ełku (Warmińsko-mazurskie) na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zarząd strefy wydał 26. i 27. decyzję o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Po wejściu w 2018 r. przepisów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska SSE pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

SSSE podała, że firma CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński przeznaczy co najmniej 11 mln 950 tys. zł na zwiększenie produkcji istniejącego przedsiębiorstwa w Ełku. Firma zadeklarowała też, że zwiększy zatrudnienie z obecnego poziomu 365 pracowników o jedną osobę. Inwestycja ma być zrealizowana do 31 grudnia 2021 roku. Inwestor specjalizuje się w produkcji wyrobów sztucznych dla budownictwa.

Z kolei HEMP WORLD Sp. z o.o. zadeklarowała inwestycję co najmniej 4 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 12 pracowników. Spółka zajmuje się produkcją wyrobów z drewna, a także z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

Firmy, które chcą inwestować na terenie zarządzanym przez SSSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku PIT i CIT. W przypadku województwa podlaskiego i powiatów ełckiego i gołdapskiego te ulgi mogą wynieść 50-70 proc. zainwestowanego kapitału. W powiatach mazowieckich, którymi zajmuje się SSSE, ta pomoc wynosi 35-55 proc.