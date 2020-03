Ełk: Targowisko miejskie zamknięte w związku z koranowirusem

Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zostało zamknięte od czwartku do odwołania targowisko miejskie w Ełku (Warmińsko-mazurskie) - poinformowało Ełckie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

"To kolejna decyzja, która ma ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem" - napisał prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, odnosząc się na portalu społecznościowym do powodów zamknięcia targowiska.

Targowisko miejskie w Ełku położone jest w centrum miasta, blisko głównej arterii komunikacyjnej - ul. Kilińskiego. Znajduje się tam kilkaset stanowisk handlowych. Handel - głównie artykułami przemysłowymi i w mniejszym stopniu żywnością - odbywał się dotychczas przede wszystkim w niedzielę. W tym dniu funkcjonowała tam również największa w regionie giełda samochodowa.

Zamknięcie targowiska to kolejne działania władz miejskich Ełku, podjęte - w oparciu o decyzje rządu - w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem.

Od wtorku w mieście wstrzymana została organizacja imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych. Do odwołania nieczynne są instytucje kultury, tj. Ełckie Centrum Kultury, kino, Szkoła Artystyczna, Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna.

Samorząd ełcki podjął też decyzję o zamknięciu do odwołania wszystkich obiektów sportowych, m.in. pływalni, kortów tenisowych, hal sportowych, parku linowego, boisk oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wstrzymano sprzedaż biletów u kierowców autobusów komunikacji miejskiej, a pasażerowie nie mogą korzystać z przednich drzwi w tych pojazdach.

Zgodnie z decyzją rządu, zajęcia w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni to okres przejściowy - bez zajęć dydaktycznych, ale z zajęciami opiekuńczymi.

W apelu opublikowanym w czwartek na stronie miasta Ełk lokalny samorząd zachęca do załatwiania spraw urzędowych w magistracie drogą internetową, kontakt telefoniczny i mailowy.

"Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego miasta o ograniczanie do minimum wizyty w miejscach publicznych oraz przebywania w dużych skupiskach ludzi. Ograniczając kontakt bezpośredni możemy skuteczniej się chronić i zapobiegać zachorowaniom, a także przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym mieście" - głosi komunikat.

Władze miasta zaapelowały również do mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne oraz udzielanie im pomocy, m.in. przy zakupach czy opłaceniu rachunków przez Internet. Jak wynika z komunikatu, wejście do urzędu i starostwa zostało przeniesione z boku budynku od strony straży miejskiej, umieszczono tam środki do dezynfekcji rąk. Natomiast wejście główne od ul. Piłsudskiego zostało zamknięte.