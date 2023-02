Elon Musk znów stał się najbogatszym człowiekiem na świecie

Według danych opublikowanych przez agencję Bloomberga na koniec lutego 2023 roku Elon Musk odzyskał miano najbogatszego człowieka na świecie. Dzięki wzrostowi w ostatnich dniach notowań firmy Tesla jego majątek szacowany jest na 187 miliardów dolarów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Najbogatszy człowiek w Europie, główny właściciel koncernu Louis Vuitton Moet Henessy (LVMH) - Bernard Arnault tylko kilka tygodni cieszył się mianem najbogatszego człowieka świata. Wystarczyło załamanie notowań flagowej spółki na giełdzie w Paryżu, aby wycena majątku z początku stycznia - 185 miliardów dolarów - była zbyt niska do utrzymania tej pozycji.

Tymczasem do ataku na pozycję numer jeden przystąpił posiadacz kontrolnego pakietu akcji producenta samochodów elektrycznych Tesla Elon Musk. Bardzo dobre informacje o produkcji samochodów we wszystkich fabrykach i duża liczba zamówień na nowe modele tchnęły nadzieję w giełdowych inwestorów.

Ruszyli do biur maklerskich i zaczęli znów inwestować pieniądze w Teslę. W ciągu dwóch tygodni cena akcji wzrosła o ponad 20 procent. Tylko na wczorajszym zamknięciu amerykańskiej giełdy akcje podrożały o 10 procent i obecnie notowania przekraczają 200 dolarów za jedną akcję.

Na korzyść Elona Muska zadziałało także umocnienie dolara amerykańskiego, który zyskał do euro około 3 procent w ciągu tygodnia. To wszystko sprawiło, że według wyceny ze stycznia 2023 roku majątek był wart około 137 miliardów dolarów, a wczoraj było to już ponad 187 miliardów dolarów.

Warto jednak przypomnieć, że Elon Musk ma kilka miliardów kredytów, które zaciągnął w bankach na operację przejęcia Twittera, ale te sprawy są w tych prostych, statystycznych zestawieniach pomijane.

Podobnie jak fakt, że LVMH jest w dużej mierze kontrolowane przez rodzinną spółkę, w której obok Bernarda Arnault udziałowcami jest czwórka jego dzieci, a poza tym obok spółki giełdowej prezes posiada nieruchomości warte kilkaset milionów euro.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl