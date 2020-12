Elżbieta Bieńkowska i Piotr Uszok w Radzie Uniwersytetu Śląskiego

Była unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska i wieloletni były prezydent Katowic Piotr Uszok znaleźli się wśród członków Rady Uniwersytetu Śląskiego, których na pierwszą pełną kadencję wybrał we wtorek senat tej uczelni. Uszok nadal będzie przewodniczącym rady.

Radę Uniwersytetu Śląskiego pierwszej, niepełnej kadencji tamtejszy senat wybrał 26 lutego 2019 r. Już wcześniej założono, że kadencja tej rady będzie trwała do 31 grudnia 2020 r., a początkowo, do momentu wejścia w życie nowego statutu uczelni - co nastąpiło 1 października 2019 r. - jej zadania będą ograniczone.

We wtorek rzecznik uniwersytetu Jacek Szymik-Kozaczko poinformował, że tego dnia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UŚ odbyły się wybory członków Rady Uniwersytetu Śląskiego kadencji 2021-24.

W skład Rady Uniwersytetu Śląskiego wchodzi troje członków wybranych spośród kandydatów należących do środowiska akademickiego oraz troje członków wybranych spośród kandydatów spoza wspólnoty uczelni. W skład Rady wchodzi także przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.

Wybrani członkowie Rady UŚ z grona uczelni to: dziekan jej Wydziału Humanistycznego prof. Adam Dziadek, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ prof. Marian Paluch (obaj byli członkami pierwszej Rady), a także prof. Zofia Piotrowska-Seget z Wydziału Nauk Przyrodniczych, była dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Członkami Rady spoza wspólnoty akademickiej zostali: była komisarz Unii Europejskiej ds. wspólnego rynku, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska, b. prezes PricewaterhouseCoopers Polska oraz PwC w Europie Środkowo-Wschodniej Olga Grygier-Siddons, a także prezydent Katowic w latach 1998-2014 Piotr Uszok (Uszok był członkiem i przewodniczącym pierwszej Rady).

W skład nowej Rady weszła także przewodnicząca samorządu studenckiego UŚ Małgorzata Poszwa. Przewodniczącym nowej Rady został - podobnie, jak w poprzedniej kadencji - Piotr Uszok. Nowa kadencja tego organu rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. i będzie trwała cztery lata.

Jak przypominała wcześniej uczelnia, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zadań Rady Uniwersytetu Śląskiego (od dnia wejścia w życie statutu uczelni) należą: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania, zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Ponadto Rada monitoruje zarządzanie uczelnią, wskazuje kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, opiniuje sprawozdania z realizacji strategii uczelni oraz wykonuje inne zadania określone w statucie.

Członkami Rady Uniwersytetu Śląskiego pierwszej kadencji byli: obok prof. Dziadka i Palucha, dr hab. Edyta Sierka, a obok Uszoka, dr Andreas Glenz i prof. Edward Wylęgała. Reprezentantem samorządu studenckiego był Łukasz Grabolus.