EMAG: miały węglowe mogą posłużyć do produkcji niskoemisyjnych brykietów

Inżynierowie z katowickiego ośrodka EMAG opracowali technologię, umożliwiającą tanią produkcję niskoemisyjnych brykietów węglowych z miałów energetycznych. Jej zastosowanie pozwoliłoby wykorzystać przetworzone miały w domowych piecach bez potęgowania smogu – wskazują twórcy innowacyjnego rozwiązania.

We wtorek z technologią aglomeracji ciśnieniowej miału węglowego w celu wytworzenia minibrykietów - niskoemisyjnego paliwa kompozytowego - zapoznali się posłowie z sejmowej Podkomisji stałej ds. restrukturyzacji górnictwa. Parlamentarzyści postulowali rozważenie zastosowania technologii na szerszą skalę przez spółki węglowe.

Technologia oraz linia badawcza do produkcji kwalifikowanego paliwa kompozytowego powstawały w ramach projektu, realizowanego przez naukowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG w Katowicach. Wytworzone z miałów paliwo przeszło testy, potwierdzające jego odpowiednią wartość energetyczną oraz niskoemisyjność.

Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Innowacyjnych EMAG-u Jarosław Smyła przytoczył dane wskazujące, iż w Polsce wciąż jest ok. 4,4 mln domowych palenisk opalanych paliwami stałymi, z czego ok. 3 mln to kotły tradycyjne, docelowo wymagające wymiany lub zastąpienia innymi źródłami energii.

Jak mówił dyrektor, w minionym roku do Polski sprowadzono przeszło 17,5 mln ton węgla, z tym ok. 14 mln ton węgla energetycznego - duża część to miały energetyczne nienadające się do bezpośredniego spalania w gospodarstwach domowych, a wymagające zagospodarowania - nie tylko w elektrowniach czy ciepłowniach. Opracowana w EMAG-u technologia ma pomóc w zagospodarowaniu frakcji węgla poniżej 5 mm.

"Uwzględniając warunki techniczne, społeczne, ekonomiczne i klimatyczne, konieczne jest wprowadzenie rozwiązania pośredniego, które +od zaraz+ przyczyni się do poprawy jakości powietrza w długim okresie przejściowym" - ocenili przedstawiciele EMAG-u w przedstawionej we wtorek posłom prezentacji.

Technologia może służyć m.in. zagospodarowaniu części miałów z importu, ulegających degradacji w transporcie (szacuje się, że może ich być ok. 4 mln ton), a także produktów ubocznych (tzw. odsiewu) przy wytwarzaniu innych produktów węglowych - np. groszków. Do produkcji brykietów można wykorzystać węgiel różnej kaloryczności, tworząc mieszanki.

Twórcy innowacyjnego rozwiązania podkreślają, że nowe paliwo zostało szczegółowo przebadane pod kątem osiąganych parametrów, takich jak wartość opałowa, zawartość popiołu i siarki czy poziom emisji, w tym emisji pyłów powodujących smog. Dla osiągnięcia najlepszych parametrów wzięto pod uwagę m.in. reaktywność, wilgotność, kształt i wielość ziaren, ich porowatość, stabilność kształtów czy wytrzymałość mechaniczną. Opracowano też wskazówki dotyczące przygotowania kotłów i sposobu spalania.

Podczas wtorkowego posiedzenia posłowie zapoznali się ze sposobem aglomeracji ciśnieniowej, czyli łączenia (za pomocą organicznego lepiszcza) drobnych cząsteczek miału w większe części, czyli brykiety. W ten sposób uzyskuje się paliwo kompozytowe z udziałem węgli różnych typów, z dodatkiem innych nośników energii, katalizatorów i sorbentów, jednakowego rozmiaru oraz o stałej, niskiej wilgotności i właściwej wytrzymałości, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi.

W ramach projektu inżynierowie z EMAG-u stworzyli w pełni automatyczną linię do wytwarzania i badania jakości stworzonego paliwa o wydajności do 5 ton na godzinę. W jej skład wchodzi m.in. kosz zasypowy, kruszarka, mieszalniki, brykieciarka (moduł formowania), suszarka oraz wagoworkownica. Specjaliści szacują koszt instalacji podobnej linii na ok. 5 mln zł, a koszt wytworzenia jednej tony takiego paliwa to ok. 600 zł.

Posłowie i przedstawiciele spółek węglowych dyskutowali we wtorek o możliwościach zastosowania opracowanego w EMAG-u rozwiązania na szerszą skalę. Wicedyrektor Departamentu Górnictwa i Hutnictwa w resorcie aktywów państwowych Michał Rospędek ocenił, że potrzebne są dalsze analizy z udziałem ekspertów i spółek górniczych, dotyczące m.in. zasadności ekonomicznej wdrożenia takiej technologii.

