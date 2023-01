Emerytalny fundusz zwiększył udziały w Banku Pekao

PTE Allianz, po połączeniu się z PTE Avivą Santander, zwiększyło swoje udziały w jednym z największych polskich banków. Towarzystwo w kapitale zakładowym Pekao SA i w ogólnej liczbie głosów w banku posiada obecnie łącznie 5,91 proc. udziałów.

Do połączenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander SA doszło 30 grudnia 2022 roku.

Przed połączeniem PTE Allianz posiadało 0,81 proc. udziału w kapitale zakładowym banku. To dawałorównież prawo do wykonywania 0,81 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy banku Pekao SA.

Na rachunku zarządzanym przez PTE Aviva Santander zapisane były akcje stanowiące 5,10 proc. udziału w kapitale zakładowym tego banku.

Po połączeniu rachunków zarządzanych przez te dwa PTE stan na rachunkach zwiększył się do 5,91 proc.udziału w kapitale zakładowym banku Pekao SA. A to daje prawo do wykonywania 5,91 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA banku.

PTE Allianz Polska SA, poinformowało, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Banku.

