Emilewicz: 281 tys. przedsiębiorców skorzysta z Małego ZUS plus

W tym roku z obniżonych składek w ramach Małego ZUS plus skorzysta 281 tys. przedsiębiorców - poinformowała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oznacza to dla nich nawet ok. 500 zł oszczędności miesięcznie - dodała.

Mały ZUS plus to rozwiązanie, które uzależnia wysokość składki na ubezpieczenie społeczne od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę dochodu. Do ulgi można było zgłaszać się od 1 lutego do 2 marca. Automatycznie objęła ona też wcześniej korzystających z Małego ZUS-u.

"W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mamy 281 tys. przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski do Małego ZUS plus" - wskazała podczas środowej konferencji minister Emilewicz. Dodała, że w każdym kolejnym roku termin zgłaszania się do tej ulgi będzie upływał z końcem stycznia.

Do nowego rozwiązania, jak mówiła Emilewicz, kwalifikuje się przedsiębiorca, którego przychody roczne nie przekraczają 120 tys. zł, następnie składka liczona jest od uzyskanego dochodu. "To oszczędność w kieszeni przedsiębiorcy nawet o ok. 500 zł miesięcznie" - dodała.

Emilewicz podkreśliła, że ZUS przygotował narzędzie do obliczania składek. "Zgodnie z nim przedsiębiorca w bardzo prosty sposób może sprawdzić jakiej wysokości składkę musi zapłacić oraz czy w ogóle kwalifikuje się do Małego ZUS plus" - powiedziała minister.

Obecna na konferencji prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska wskazała, że Mały ZUS to kolejna ulga wprowadzona w ostatnim czasie, która ułatwia prowadzenie w Polsce biznesu na niewielką skalę. "Należy jednak pamiętać, że korzystanie z ulg jest dobrowolne. Opłacanie niższych składek wpływa na wysokość emerytury, renty i zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Dlatego przedsiębiorca powinien korzystać z ulgi z rozwagą - podkreśliła.

Mały ZUS plus to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w 2019 r. Wszedł w życie 1 lutego br. Są to niższe, proporcjonalne do dochodu składki na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Rozwiązanie to łączy wysokość składek ubezpieczeniowych z dochodem osiąganym w roku poprzednim, a nie - jak w przypadku Małego ZUS-u - z przychodem. Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zgłosić się do Małego ZUS-u plus w trakcie roku, np. po wznowieniu zawieszonej aktualnie działalności, czy po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek ZUS.