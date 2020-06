Emilewicz: 5 mld zł wesprze inwestycje w gminach, 1 mld zł w powiatach

Przyjęte w piątek w Sejmie rozwiązania zapewnią 5 mld zł wsparcia dla inwestycji we wszystkich gminach, 1 mld zł – w powiatach – podała w sobotę wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała do Senatu o szybkie przyjęcie tych przepisów.

"Wczoraj Sejm przyjął także zapisy, które pozwalają utworzyć tarczę inwestycyjną. To nowe środki, które będą przeznaczone dla każdej gminy w Polsce i dla każdego powiatu w Polsce, środki na inwestycje. To będzie 5 mld zł do podziału dla wszystkich gmin w Polsce oraz 1 mld zł do podziału między powiatami" - powiedziała Jadwiga Emilewicz podczas sobotniej konferencji prasowej w Katowicach.

"5 mld dla gmin zostanie podzielone proporcjonalnie - do planowanych przez gminy inwestycji, ze skorygowaniem poziomu zamożności. Najniższy poziom dofinansowania przypadający na gminę to będzie 0,5 mln zł i takie wsparcie dostaną przede wszystkim gminy wiejskie. Najwyższe to poziom 93 mln zł" - dodała, informując o wyliczeniach resortu rozwoju, z których wynika, że Katowice otrzymają wsparcie w wysokości nieco ponad 50 mln zł.

Zdaniem wicepremier to konkretne wsparcie. "Te 5 mld zł w skali planowanych przez samorządy inwestycji to jest ok. 10 proc. wartości inwestycji wszystkich samorządów gminnych w Polsce. W przypadku powiatów również ten najniższy poziom będzie wynosił 0,5 mln zł, najwyższy 20 mln zł. Ten 1 mld przeznaczony na powiaty to ok. 20 proc. w skali planowanych inwestycji. Jeśli mówimy o spadku, jaki rejestrują samorządy, zwłaszcza w kwietniu, z tytułu wpływów podatkowych, to te kwoty przeznaczone niemalże rekompensują wysokość strat, jakie ponoszą dziś samorządy. Chcemy - i tutaj też apelujemy do Senatu, żeby Senat jak najszybciej przyjął to rozwiązanie - dzięki któremu jeszcze w wakacje samorządy zostaną zasilone tymi niezbędnymi inwestycyjnymi środkami po to, aby nie zrezygnowały z żadnych planów inwestycyjnych w tym roku w związku z walką z pandemią" - wezwała wicepremier.

Jadwiga Emilewicz wyraziła przekonanie, że dzięki przyjętym rozwiązaniom Polska "naprawdę wejdzie na drogę rozwojową". "I te przewidywania, o których mówią dzisiaj ekonomiści - nie tylko w Polsce, ale także zachodnioeuropejscy - się spełnią, że będziemy państwem, które nie tylko najskuteczniej sobie poradzi z COVID-19, ale które najlepiej, najszybciej wyjdzie z tego z dobrym skutkiem gospodarczym. Inwestujemy w Polskę, łączy nas Polska, mamy przed sobą wiele projektów do zrealizowania i to pierwsze podsumowanie od 11 marca do dziś wypada dla Polski umiarkowanie, ale optymistycznie" - zapewniła wicepremier.